《Sweet Home 3》將在今年夏天公開！ 劇照搶先曝光：宋江以全新造型登場、「恩赫」李到晛確定回歸！

由李應福導演執導、宋江、李陣郁、李施昤、高旻示等人主演的 Netflix《Sweet Home 3》預計在今年上半年公開。
《Sweet Home 3》講述怪物化的結束，也是新人類開始的世界，在怪物和人類模糊的界限之間處於選擇的十字路口的他們，更加悽慘和迫切生死搏鬥的故事。上一季最後一集中，生死不明的李恩赫（李到晛 飾）登場，留下令人震驚的結局，各自分散的他們聚在一起，相互之間的慾望發生激烈衝突。
搶先公開的劇照中，包含宋江、李到晛、高旻示的三人合照，李恩赫和李恩宥兄妹重聚，引發期待！還有宋江以全新造型，還穿上西裝登場，觀眾紛紛表示：「我又要開始期待第三季了」、「希望比第二季好看」、「第三季多點主角的故事吧」、「不要再讓我失望了」、「什麼時後播出呢」、「哥哥回來了嗎」、「竟然還有新的一季」等等。
其實第二季、第三季是一起拍攝，在去年3月就已經殺青，只是沒有一起公開。而宋江近日出席「一日店長」活動時，也親自透露即將在3月入伍，但...幸好還有《Sweet Home 3》可以看啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 要健康地回來啊！
송강 점장님 너무 귀여우셔요pic.twitter.com/1K78kUlGyt— 밥탱이 (@babotangbb) February 6, 2024
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