《Sweet Home 3》将在今年夏天公开！ 剧照抢先曝光：宋江以全新造型登场、「恩赫」李到晛确定回归！

由李应福导演执导、宋江、李阵郁、李施昤、高旻示等人主演的 Netflix《Sweet Home 3》预计在今年上半年公开。
《Sweet Home 3》讲述怪物化的结束，也是新人类开始的世界，在怪物和人类模糊的界限之间处於选择的十字路口的他们，更加凄惨和迫切生死搏斗的故事。上一季最后一集中，生死不明的李恩赫（李到晛 饰）登场，留下令人震惊的结局，各自分散的他们聚在一起，相互之间的欲望发生激烈冲突。
抢先公开的剧照中，包含宋江、李到晛、高旻示的三人合照，李恩赫和李恩宥兄妹重聚，引发期待！还有宋江以全新造型，还穿上西装登场，观众纷纷表示：「我又要开始期待第三季了」、「希望比第二季好看」、「第三季多点主角的故事吧」、「不要再让我失望了」、「什么时后播出呢」、「哥哥回来了吗」、「竟然还有新的一季」等等。
其实第二季、第三季是一起拍摄，在去年3月就已经杀青，只是没有一起公开。而宋江近日出席「一日店长」活动时，也亲自透露即将在3月入伍，但...幸好还有《Sweet Home 3》可以看啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 要健康地回来啊！
송강 점장님 너무 귀여우셔요pic.twitter.com/1K78kUlGyt— 밥탱이 (@babotangbb) February 6, 2024
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