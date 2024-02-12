語言到外貌都認真準備！金民在《地下菁英》讓人以為是菲律賓人，《殺人者的購物中心》的「把信」又被誤認是泰國人！ 《Sweet Home 3》將在今年夏天公開！ 劇照搶先曝光：宋江以全新造型登場、「恩赫」李到晛確定回歸！ N刷是基本！盤點那些被稱為「人生劇」的好劇，每一部都值得追 創造無數部「人生韓劇」的金銀淑編劇今年2024還有新作！甚至成功讓「他們」二搭了～～ 【無雷】《殺人者o難堪》孫錫久童年演員相似度太高：「親生都沒這麼像！」身份起底是《機智牢房生活》《豬玀之王》裡的他

韓劇粉們，都來說說你們最愛的人生劇吧。

2024年即將邁入第3個月了，這1、2年的韓劇相當不錯，只是新劇雖好，想必在不少韓劇粉們的心中，都會有那麼幾部人生劇，在我們開心、失意、無聊的時候都拿出來重新看一遍，無論刷多少次都不會膩。

《請回答1988》

雖說每個人心目中都有一部「白月光韓劇」，但是小編相信在90%以上的韓劇迷心目中《請回答1988》一定享有一席之位。 溫情的故事、有魅力的台詞，演員們的紮實演技造就了這部神作，每一個細節都直擊人心。 明明知道電視劇裡說的是在再普通不過的日常生活，但正如那句話所說「完美永遠只是假像，普通才是生活的常態」，這也是該劇最打動人心的地方。

《愛的迫降》

甜中帶虐，虐中有甜的愛情羅曼史誰不喜歡呢？南邊的財閥女玩降落傘不小心被一陣妖風刮到了北邊，正巧邂逅了北邊軍界一號人物的獨生子、一名帥氣的軍官，於是財閥女就被帥軍官保護起來，藏到自家小院，國家的對立也無法阻止兩人之間愛意的萌發，連配角們都是那樣可愛。大結局像是HAPPY ENDING，卻又沒有那麼完美，更是讓人割捨不掉。



《今生是第一次》

這部劇沒有大陣仗，也沒有超人氣演員員，更沒有開掛的主角，有的只是像廣大觀眾一樣的小人物在社會上的掙扎，但最平凡、最真實的故事才是最打動人心。



《信號》

《信號》絕對是懸疑追兇類韓劇巔峰之作。 該劇集結李帝勳、金憓秀、趙震雄等實力派演員，兩位男主利用一隻對講機交流，連通過去與未來，利用這個對講機破了許多懸案和未結案。 其中多個故事都改編自真實案件，這也是這部戲火起來的一大原因。 《信號》已經播出了多年，大家還在等待第二季的播出。



《未生》

一部超現實的韓國職場劇，男主角從圍棋手變成公司職員，和其他的職場菜鳥一樣，經歷了各種排擠、嘲諷，被開後門進來的人給擠下去。 雖然整部劇雖然以男主張克萊的口吻做旁白，但其實每個人都是主角，都在發光。 看劇的時候時常會不自覺得代入角色，回想自己最初入職時的狀態，看他們，仿彿是在面對當年的自己，恍然大悟。



《鬼怪》

絕對是最經典的韓劇之一！冬季必看韓劇之一！！ 集結孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜、 陸星材等夢幻卡司，這是一個關於「救贖」的故事，將軍化身為鬼怪，在千年後與鬼怪新娘相遇，不過鬼怪新娘還是一個還在上高中的學生，大叔和女孩之間的奇怪又和諧的畫風不知道迷倒多少觀眾。 除了男主女CP，還有有錢鬼怪和窮酸陰間使者之間的對手戲也非常有趣，相殺並不相愛的日常讓不少觀眾直呼「能看100集」。



《舉重妖精金福珠》

這部劇的存在就是讓觀眾們知道「雙向奔赴的愛情有多甜！」全劇沒有拖拉的青梅竹馬相認、有錢有顏的白富美前女友，女主真實可愛、乖巧蠢萌，被欺負了會還手，一切不平全靠自己解決。 男主在確認自己的心意後就一路開啟「向日葵」模式，最想做的事情就是哄女友開心！真心沒看過這種一甜到底的校園愛情！



《機智牢房生活》

男主角金濟赫本是一個明星棒球選手，卻因為失手打傷傷害妹妹的犯人而入獄，因此也結識一群被困在監獄內的犯人。 高牆之內彷彿是另一個社會，而金濟赫也在這裡重新成長。 犯人、監獄管教、家屬等角色展現各自的獨特個性和存在感，這裡有傷心也有感動，是值得一看的暖心之作。



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《機智醫生生活》

有誰不羡慕律帝醫院裡曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都5人的神仙友情呢？他們光是眼神交流就能讀懂對方想法，無論是事業上，還是生活生，他們都是互相扶持的存在。 在律帝醫院這個縮小版的人生裡，5人救死扶傷的同時，通過與病患之間的故事帶給觀眾無限療癒和安慰。 編劇和導演，什麼時候出第三季啊？？



《二十五，二十一》

據說該劇殺青沒多久之後就已經有不少觀眾表示開始二刷了，南柱赫和金泰梨扮演的男女主角從相遇、相識、相知、經歷誤會到相愛、相惜，從十八到二十一、從二十二到二十五。 雖然大結局讓很多觀眾很不滿意，但BE反而是在告訴告訴我們，青春本身就是遺憾吧。



除了以上推薦的韓劇之外，還有哪些好劇是大家心目中值得N刷的人生劇呢？

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