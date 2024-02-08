Super Junior成員圭賢4月4日香港個人演唱會 — 2024 KYUHYUN ASIA TOUR ‘Restart’ in Hong Kong

Super Junior成員圭賢相隔7年，將再度來港舉行個人演唱會。2024 KYUHYUN ASIA TOUR ‘Restart’ in Hong Kong將於2024年4月4日（星期四）假亞洲國際博覽館10號展館舉行。

票價分別為港幣$1,699、$ 1,399和$ 999，將於2月15日（星期四）上午10時起經購票通(Cityline)及大麥網(Damai)作公開發售。所有購票的觀眾將可以參與演出後的歡送活動。

售票詳情

2024 KYUHYUN ASIA TOUR ‘Restart’ in Hong Kong

日期： 2024年4月4日（星期四）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票：$1,699、$1,399及$999元（全場座位）

所有購票的觀眾將可以參與演出後的歡送活動。

門票將於2024年2月15日（星期四）上午10時於購票通(Cityline) 及大麥網(Damai)公開發售。

購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）

大麥網(Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

主辦：尚典娛樂集團有限公司(REG)

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