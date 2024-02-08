Super Junior成员圭贤4月4日香港个人演唱会 — 2024 KYUHYUN ASIA TOUR ‘Restart’ in Hong Kong

Super Junior成员圭贤相隔7年，将再度来港举行个人演唱会。2024 KYUHYUN ASIA TOUR ‘Restart’ in Hong Kong将於2024年4月4日（星期四）假亚洲国际博览馆10号展馆举行。

票价分别为港币$1,699、$ 1,399和$ 999，将於2月15日（星期四）上午10时起经购票通(Cityline)及大麦网(Damai)作公开发售。所有购票的观众将可以参与演出后的欢送活动。

售票详情

2024 KYUHYUN ASIA TOUR ‘Restart’ in Hong Kong

日期： 2024年4月4日（星期四）

时间：晚上7时

地点：亚洲国际博览馆10号展馆

门票：$1,699、$1,399及$999元（全场座位）

所有购票的观众将可以参与演出后的欢送活动。

门票将於2024年2月15日（星期四）上午10时於购票通(Cityline) 及大麦网(Damai)公开发售。

购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）

大麦网(Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

主办：尚典娱乐集团有限公司(REG)

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻