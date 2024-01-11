全球最大型的韓流文化及音樂節「KCON」將首次於香港舉行

CJ ENM將於3月30日(週六)至31日(週日)，在香港亞洲國際博覽館 (Asia World-Expo) 舉辦全世界最大規模、以K-POP為基礎的韓流文化慶典「KCON HONG KONG 2024」，並公佈了今年的藍圖。

KCON主力推廣韓流文化。觀眾除了欣賞K-POP表演外，更可以透過展覽及活動，親身體驗韓國獨特文化。2012年首次於美國舉辦，及後在日本、阿聯酋阿布扎比、法國、墨西哥、澳洲、泰國、沙地阿拉伯等全球多個國家舉行，總參與人數多達165萬人。過去一年，KCON為了滿足全球不同年齡層觀眾的需求，強化了展覽中的互動型體驗，更簽訂了媒體夥伴合作協議，進一步擴大影響力及創下了2023年度觀眾總入場人數的新紀錄。

CJ ENM音樂業務部本部長沈俊範(音)表示：「KCON不僅一直帶領K-POP藝人們進軍全球市場，亦帶動了中小型企業的海外發展，並已成為宣傳和體驗 K文化和 K生活方式的慶典活動。，KCON 將繼續團結全球 K-POP 粉絲，發揚其傳統及奠定其全球慶典的地位。

KCON計劃在 2024 年擴大其 K-POP音樂節的規模，並加強製作，讓藝人和歌迷進行更密切的互動。 KCON旨在加強其作為全球 K-POP 歌迷能夠真正沉浸其中的音樂節的地位，為 K-POP 歌迷策劃更多精彩內容和特別節目。

CJ ENM 公佈 KCON 2024將於五個不同地點舉行：

KCON HONG KONG 2024將於 3 月 30 日至 31 日舉行；

KCON JAPAN 2024 將於 5 月 10 日至 12 日舉行；

KCON LA 2024 將於 7 月 26 日至 28 日舉行。

除了香港、日本和美國外，2024 年下半年計劃於歐洲和沙地阿拉伯舉行，這兩個地區都是韓流粉絲的新興市場，活動詳情將於稍後公佈。

香港是K-POP唱片銷量排名第6的地區，更是韓國藝人表演的主要地點。 今年，KCON將首次在香港舉行，作為一個中心樞紐，讓來自亞洲更多地區的歌迷體驗KCON。香港亞洲國際博覽館 (Asia World-Expo) 作為香港具代表性的會議及展覽場地，是香港最大規模的演出場所，其中Asia World-Arena (1號展館) 每晚最多可容納1萬名觀眾，2013年至2018年的MAMA AWARDS亦曾於此館舉行。

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