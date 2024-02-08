東方神起亞洲巡唱澳門站3月30日開唱

東方神起為慶祝出道20周年，將會來到澳門作為他們亞洲巡迴演唱會的其中一站。2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU將於2024年3月30日（星期六）假倫敦人綜藝館舉行。

票價分別為MOP$1,980、$1,680 和$ 1,280，將於2024年2月19日（星期一）上午10時起作官方會員預購。另於2024年2月20日（星期二）下午1時起於金光票務系統公開發售。MOP$1,980門票持有人將有機會贏得演前彩排活動通行證。請密切留意即將公佈的詳情。

東方神起原本是韓國SM Entertainment旗下五人男子組合，於2003年在特別節目「BoA & Britney Spears Special」首次登台亮相，並於2004年以首張單曲《Hug》正式出道。被譽為「傳奇男團」的他們，自出道以來便憑著〈Mirotic〉、〈Keep Your Head Down〉、〈Catch Me〉等多首經典熱門歌曲，以及華麗的表演，引領全世界的K-POP熱潮。繼2010年其中三位成員離隊，東方神起由餘下成員瑜鹵允浩和最強昌珉在2011年正式成為一隊二人組合。日前，他們更在 MAMA 頒獎禮上奪得「啟發成就獎」，力證他們對韓流熱潮的貢獻。

為慶祝出道20周年，東方神起除了宣佈在2023年12月26日發行第9張正規專輯外，亦於12月30日及31日在首爾舉行紀念演唱會，與粉絲們一起共度除夕。日前，東方神起更展開他們巡迴演唱會，並將於今年3月加了澳門站，粉絲們一定不能錯過這次機會，在澳門直接欣賞到他們精湛的現場演出！

售票詳情

2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN MACAU

日期： 2024年3月30日（星期六）

時間： 晚上7時

地點： 倫敦人綜藝館

門票： MOP$1,980 / $1,680 / $1,280（全場均為階級式座位）

*凡購買$1,980門票的觀眾將有機會贏得演前彩排活動通行證。

售票時間

TVXQ! Official Fanclub “Cassiopeia” (GL) Membership Sale (Weverse) 預購

日期： 2024年2月19日 (星期一)

時間： 早上10時至下午2時

網上售票： https://kktix.com

門票將於2024年2月20日(星期二）下午1時起於金光票務系統公開發售:

售票網頁: http://www.cotaiticketing.com//

購票熱線：

+853 2882 8818 澳門

+852 3065 9899 香港

4008 42 9018 中國内地

預購資格開放登記期間：

2024年2月7日 (星期三) 11:00 至2024年2月8日 (星期四) 22:59

預購詳細公告 :

(一) 請務必完成預購資格登記，才能參加Cassiopeia官方會員(GL)預購。

(二) 您的Cassiopeia Membership (GL)即是您在KKTIX售票系統進行預購時的官方會員預購碼，請確保按照Weverse提供給您的會員編號完整填寫，包含所有英文字母和數字，且中間請勿留任何空格。(例: AB123456789)

(三) 預購不保證座位排號及序號一定優於正式開賣，數量有限售完為止。

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