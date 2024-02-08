《您辛苦了》IU、朴寶劍殺青！劇照首次曝光：「真的很有那個年代的氛圍感」
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《您辛苦了》IU、朴寶劍殺青！劇照首次曝光：「真的很有那個年代的氛圍感」

韓劇   2024年2月8日   星期四16:04   Hui  

（封面圖源：IG@dlwlrma、bogummy）

看到劇照更期待了呢！

（圖源：Netflix《您辛苦了》劇照）

Netflix新劇《您辛苦了》由《Signal》、《我的大叔》金元錫導演執導，《三流之路》、《山茶花開時》林尚春編劇執筆。主要描述在濟州出生的「反叛」愛順和「鋼鐵」關植充滿冒險的一生，劇情將在男、女主角的少年和中年時期來回穿梭。由IU（李知恩）、朴寶劍、文素利、朴海俊等主演。

電視劇已於近期殺青，昨日（7日）劇組舉行殺青宴，網路上陸續出現聚餐照。

而最吸引粉絲們的大概是這一張──IU與朴寶劍以劇中造型亮相的合照！是不是充滿年代感？等不及想看到作品了～

＋）《您辛苦了》之前在網路上流傳的路透照

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