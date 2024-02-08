《殺人者的購物中心》第一季結局猜想！叔叔到底死沒死、關鍵人物去向、第二季暗示？

Disney+劇集《殺人者的購物中心》昨日更新大結局，大家看完之後也是不是也有很多問號？小編整理了最多人討論的點，歡迎一起留言分享看法！

*還沒追完的朋友可以在這裡退出哦！



叔叔沒死？

第一集智安就對叔叔的遺體產生質疑，因為她不記得叔叔有「murder help」刺青。 從最後一集來看叔叔果然是詐死，有網友猜測那具屍體是網站提供的協助殺人道具，刺青其實是品牌logo！



既然網站提供清理現場服務，很可能也打通了醫院和驗屍官的人脈，算是提供詐死一條龍服務。 而叔叔短時間在洗手間里「變」出一具假屍體，不無可能是藉助洗衣機後方的通道，具體操作蠻期待在第二季看到~



貝爾去哪了？

有觀眾猜測貝爾會在前鋒殺手們炮灰之後壓軸登場，殺光敏慧、把信、大哥，快要幹掉智安時隨著智安大喊三聲「鄭進灣」，由叔叔閃亮登場幹掉貝爾。 但編劇顯然不按套路出牌，後半段貝爾壓根沒出現過。



唯一相關線索是叔叔回來時滿臉傷痕虛弱不堪，令人猜測可能剛剛與貝爾激戰。 當初貝爾用調虎離山兩面夾擊的戰略殺死鄭進灣父母，也許鄭進灣也用了同一招：把貝爾身邊人都調走，再獨自跟貝爾單挑。



敏慧和把信突然消失？

敏慧為保護智安戰鬥到最後一刻，鏡頭給到她昏迷、手中槍掉落地面、把信看到后眼神一變的畫面，似乎暗示敏慧陣亡。 但智安出來查看時沒有找到這二人，清理小隊趕來之後二人也沒再出現，有人猜測把信是緊急帶敏慧去醫院來不及打招呼，即敏慧生死未定。



智安長大後變弱？

有觀眾認為智安小時候對危險感知非常敏銳，應對方式也十分機智，反而長大後面對攻擊顯得十分懦弱，沒有展現出大殺四方的亮點。



但話說回來，智安成長過程還算是普通女生路徑，只是會基本的用槍和防身術而已，並沒有像敏慧一樣往殺手方向培養;而且對購物中心一無所知，攻擊事件又發生在短短24小時之內，要她在這麼短時間內認清狀況並做出決策，其實已經是20歲女生的極限。而且從最後的談判來看，智安腦筋很好，搞不好比叔叔更會做生意哦！XD



叔姪之間的感情

叔姪重逢時雙方都露出笑容，但這次戰鬥中智安也得知父母因叔叔而死的事實，不知接下來她該如何面對叔叔？《殺人者的購物中心》小說有第二部，真人版則尚未有拍攝第二季的消息，也許這些謎團都只能等第二季解開啦！



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