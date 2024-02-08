《您辛苦了》IU、朴宝剑杀青！剧照首次曝光：「真的很有那个年代的氛围感」
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《您辛苦了》IU、朴宝剑杀青！剧照首次曝光：「真的很有那个年代的氛围感」

韩剧   2024年2月8日   星期四16:04   Hui  

（封面图源：IG@dlwlrma、bogummy）

看到剧照更期待了呢！

（图源：Netflix《您辛苦了》剧照）

Netflix新剧《您辛苦了》由《Signal》、《我的大叔》金元锡导演执导，《三流之路》、《山茶花开时》林尚春编剧执笔。主要描述在济州出生的「反叛」爱顺和「钢铁」关植充满冒险的一生，剧情将在男、女主角的少年和中年时期来回穿梭。由IU（李知恩）、朴宝剑、文素利、朴海俊等主演。

电视剧已於近期杀青，昨日（7日）剧组举行杀青宴，网路上陆续出现聚餐照。

而最吸引粉丝们的大概是这一张――IU与朴宝剑以剧中造型亮相的合照！是不是充满年代感？等不及想看到作品了～

＋）《您辛苦了》之前在网路上流传的路透照

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