《和我老公结婚吧》BoA 的「嘴唇」被指妨碍看剧引争议！本人亲自回应，还提反派本来就是挨骂的

BoA（宝儿）在正在热播的《和我老公结婚吧》中，饰演航空公司副社长兼刘志赫（罗人友 饰）的前未婚夫吴宥拉一角，以全新的反派成爲话题。

吴宥拉在第12集中，堂堂正正地向姜智媛（朴敏英 饰）表明自己是刘智赫的前未婚夫，展开尖锐的心理战，爲了捣乱两人关系还接近朴敏焕（李伊庚 饰）。下集中，竟然还唆使朴敏焕杀害姜智媛的样子，给观众们带来冲击。



也因如此，有观众就对 BoA 外貌的关注度越来越高，他们主张因为 BoA 尴尬的嘴唇、夸张的唇妆妨碍投入剧情，甚至还提出是不是动了嘴唇手术，持续指责外貌。对此， BoA 也通过直接回应：「最近好像有很多人关心我的外貌？很多人很担心我的嘴唇？不觉得很正常吗？不用担心，我的嘴唇很好。」至於夸张的唇妆，她表示自己有咬嘴的习惯，可能是因为这样（口红）才晕开。BoA 还提到反派角色本来就是挨骂的，宥拉不能善良，真的很开心地拍摄了，在寒冷的天气里努力拍摄了。



这也在 the qoo 引发韩网友热烈讨论，网友：「我也讨厌宝儿的演技和角色消化，但批评外貌是什么啊」、「真心希望不要再发外貌恶评了，有空说别人的脸，拜托你们自己活下去吧」、「好像得换个美容院了，唇妆都晕开了」、「与其说演技奇怪，倒不如说是因爲这个角色本身就很奇怪」、「不要试图分析别人的脸，要先分析自己的脸」、「姊姊 请无视这些」、「SM拜托起诉吧」、「只是演技不怎么样而已 脸有什么问题呢」、「如果想指责演技，就只讲演技，爲什么要讲外貌呢」等等。



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