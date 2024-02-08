Stray Kids Felix惊现寮国，没想到是利用休假去做了这件事！

男团Stray Kids成员Felix休假时的这一举动获得广大网友的赞美。

Theqoo上有网友公开了两段X（旧推特）影片，Felix穿著白色T恤、黑色内搭、黑色长裤、运动鞋，背著一个后背包现身寮国街头，高挑挺拔的身姿和一头金发极为显眼。而他身上的白T恤更是引发了网友们的关注，衣服上印著「UNICEF」（联合国儿童基金会）的字样。

용복이 유니세프 티셔츠 입었잖아 pic.twitter.com/g0qI4k0ygX — 왓슨 (@watsonyb66) February 7, 2024

??? 여기 라오스라는데 설마 봉사활동 간거임..? pic.twitter.com/xcgb5O8fRn — 뽁이랑 (@bbokerang) February 7, 2024

有知情的粉丝表示，Felix之前就曾表示过今年有时间的话一定会去当义工，最近正在休假的他正好利用这段时间来完成自己的想法。 早前Felix和粉丝互动时就曾透露过自己最近正在做一些事情，等过段时间告诉众人，当时令无数粉丝好奇，现在他的行程曝光，众人才知道他口中的「正在做一些事情」原来是去当了义工。

得知了此事的网友们纷纷留言大赞Felix的善举，称：「自己休息的时间那么少，还要去国外做义工，太让人尊敬了」、「不愧是李龙馥，前段时间还捐了1亿吧」、「言出必行，太帅了」、「天使本人」、「义工说起来容易做起来难，他真的付诸於行动了」、「 去附近的地方当义工已经很不容易了，他去的还是国外，太伟大了」等。

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