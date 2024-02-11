朴宝剑、金所泫、宋江、金裕贞上演韩剧版《换乘恋爱》？他们不管怎么配，都是「高颜值梦幻CP」组合啊！ 【K社韩国小百科】韩国国会通过「禁食狗肉」法案 不小心用完一整箱卫生纸的10部温馨感人韩剧！从《衣袖红镶边、遗物整理、耀眼》到《死期将至》都超好哭~ 《泪之女王》悲情主角竟是金秀贤！入赘财阀家变受气包，哭诉金智媛背弃诺言：「不是说好不让我流泪吗！」

随著朴宝剑、金所泫确定主演《Good Boy》后，有剧迷就笑称朴宝剑、金裕贞、宋江、金所泫上演韩剧版《换乘恋爱》。这组合不管怎么配都让人心动不已呢～跟著小编一起来看看这些作品吧！

首先是朴宝剑、金裕贞的《云画的月光》，该剧讲述朝鲜第23代君主纯祖的长子「孝明世子」和女扮男装的爱情问题谘询专家「洪罗温」的宫中罗曼史。两人同框画面非常养眼，搭在一起有种青春气息，也成为韩剧古装经典CP之一！





再来是金所泫、宋江合作《喜欢的话请响铃》，应该有不少人是因为这部作品认识宋江的吧 XD 剧情的主轴为一个名叫「恋爱铃」的APP，这个 App 可以感知到周围人对自己是否有好感，当暗恋自己的人进入半径10公尺之内，它就会发出提醒，若是互相喜欢的两人都有开启应用程式，就能够敲响对方的恋爱铃。当时还分成「宣梧派」和「惠永派」两派，不知大家当时是拥护谁呢？但...不得不说金所泫和宋江CP感也是超强！



接下来是宋江、金裕贞主演的《与恶魔有约》，该剧讲述一夜之间失去能力的恶魔，与四面楚歌的财阀继承人间的「异种」同居罗曼史。两人的CP感也是没话说，互动又非常可爱，还创造不少令人心动的场面，应该有不少人因此被圈粉吧！（不过...这部也是宋江入伍前最后一部作品了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



在今年1月，朴宝剑、金所泫确定搭挡新剧《Good Boy》，该剧讲述通过奥运特招成爲警察的奖牌得主们，用警察证件代替奖牌，与充满不法行爲的世界进行斗争的故事。而两人曾一起搭挡主持《2015 KBS演技大赏》，站在一起的画面也是非常好看，让人期待这部播出呢！



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