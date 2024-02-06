《和我老公結婚吧》朴敏英♥羅人友確認彼此心意，收視再創新高！新反派BoA登場，觀眾「完全認不出來」

5日播出的《和我老公結婚吧》第11集，全國收視率爲11.8%、首都圈收視爲13％，再次刷新自身新高！

在集播出中，姜智媛（朴敏英 飾）和劉志赫（羅人友 飾）確認彼此的心意並開始戀愛，兩人一起去姜智媛的故鄉釜山，度過幸福的時光。朴敏煥（李伊庚 飾）和鄭秀敏（宋昰昀 飾）也舉行婚禮，婚禮當天姜智媛用燦爛的微笑向朴敏煥打招呼，放了訴狀在禮金袋裡，還向鄭秀敏扔了朴敏煥買給她的名牌包。



但是...在夢想著與劉志赫幸福未來的姜智媛，卻又有新的危機，劉志赫的未婚妻吳宥拉（BoA 飾）突然出現在兩人面前。吳宥拉露出冷淡微笑並介紹自己是被劉智赫單方面解除婚約的前未婚妻，給觀眾帶來衝擊性的結尾。



BoA 的登場也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「演戲太尷尬了，好可惜」、「表情也很尷尬，看來要多多練習了」、「真的沒有認出來是 BoA」、「也是飾演反派嗎」、「雖然是重要的場面，但是一點緊張感都沒有」、「不知道是不是因爲最近畫了誇張的妝容，只能看到上嘴唇」、「因爲牙齒，發音和嘴型好像不太自然」等等。



公開的第12集先公開中，吳宥拉對姜智媛說自己最討厭的就是她那種人，面對吳宥拉的挑釁，姜智媛也回：「我正好也最討厭妳這種人，以為天底下的人都和妳一樣，妳覺得劉志赫是U＆K繼承人很重要，以為我也會這樣覺得嗎，對我來說一點都不重要。」還展現超強氣場！只剩下幾集就要大結局，希望未婚妻這條線不要拖太久啊～

악녀 포스 유라의 살벌한 기싸움 대결 신청

but, 인생 2회차로 단련된 지원도 지지 않지



풀버전은 #tvNDRAMA유튜브 #네이버TV



2/6 [화] 저녁 8:40 12화 방송

[월화] 저녁 8:50 | tvN#내남편과결혼해줘 #내남결 #MarryMyHusband pic.twitter.com/gclK0kl9Ty — tvN drama (@CJnDrama) February 6, 2024

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞