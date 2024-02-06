《和我老公结婚吧》朴敏英♥罗人友确认彼此心意，收视再创新高！新反派BoA登场，观众「完全认不出来」

5日播出的《和我老公结婚吧》第11集，全国收视率爲11.8%、首都圈收视爲13％，再次刷新自身新高！

在集播出中，姜智媛（朴敏英 饰）和刘志赫（罗人友 饰）确认彼此的心意并开始恋爱，两人一起去姜智媛的故乡釜山，度过幸福的时光。朴敏焕（李伊庚 饰）和郑秀敏（宋昰昀 饰）也举行婚礼，婚礼当天姜智媛用灿烂的微笑向朴敏焕打招呼，放了诉状在礼金袋里，还向郑秀敏扔了朴敏焕买给她的名牌包。



但是...在梦想著与刘志赫幸福未来的姜智媛，却又有新的危机，刘志赫的未婚妻吴宥拉（BoA 饰）突然出现在两人面前。吴宥拉露出冷淡微笑并介绍自己是被刘智赫单方面解除婚约的前未婚妻，给观众带来冲击性的结尾。



BoA 的登场也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「演戏太尴尬了，好可惜」、「表情也很尴尬，看来要多多练习了」、「真的没有认出来是 BoA」、「也是饰演反派吗」、「虽然是重要的场面，但是一点紧张感都没有」、「不知道是不是因爲最近画了夸张的妆容，只能看到上嘴唇」、「因爲牙齿，发音和嘴型好像不太自然」等等。



公开的第12集先公开中，吴宥拉对姜智媛说自己最讨厌的就是她那种人，面对吴宥拉的挑衅，姜智媛也回：「我正好也最讨厌你这种人，以为天底下的人都和你一样，你觉得刘志赫是U＆K继承人很重要，以为我也会这样觉得吗，对我来说一点都不重要。」还展现超强气场！只剩下几集就要大结局，希望未婚妻这条线不要拖太久啊～

악녀 포스 유라의 살벌한 기싸움 대결 신청

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2/6 [화] 저녁 8:40 12화 방송

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