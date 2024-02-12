语言到外貌都认真准备！金民在《地下菁英》让人以为是菲律宾人，《杀人者的购物中心》的「把信」又被误认是泰国人！ 《Sweet Home 3》将在今年夏天公开！ 剧照抢先曝光：宋江以全新造型登场、「恩赫」李到晛确定回归！ N刷是基本！盘点那些被称为「人生剧」的好剧，每一部都值得追 创造无数部「人生韩剧」的金银淑编剧今年2024还有新作！甚至成功让「他们」二搭了～～ 【无雷】《杀人者o难堪》孙锡久童年演员相似度太高：「亲生都没这么像！」身份起底是《机智牢房生活》《猪猡之王》里的他

韩剧粉们，都来说说你们最爱的人生剧吧。

2024年即将迈入第3个月了，这1、2年的韩剧相当不错，只是新剧虽好，想必在不少韩剧粉们的心中，都会有那么几部人生剧，在我们开心、失意、无聊的时候都拿出来重新看一遍，无论刷多少次都不会腻。

《请回答1988》

虽说每个人心目中都有一部「白月光韩剧」，但是小编相信在90%以上的韩剧迷心目中《请回答1988》一定享有一席之位。 温情的故事、有魅力的台词，演员们的扎实演技造就了这部神作，每一个细节都直击人心。 明明知道电视剧里说的是在再普通不过的日常生活，但正如那句话所说「完美永远只是假像，普通才是生活的常态」，这也是该剧最打动人心的地方。

《爱的迫降》

甜中带虐，虐中有甜的爱情罗曼史谁不喜欢呢？南边的财阀女玩降落伞不小心被一阵妖风刮到了北边，正巧邂逅了北边军界一号人物的独生子、一名帅气的军官，於是财阀女就被帅军官保护起来，藏到自家小院，国家的对立也无法阻止两人之间爱意的萌发，连配角们都是那样可爱。大结局像是HAPPY ENDING，却又没有那么完美，更是让人割舍不掉。



《今生是第一次》

这部剧没有大阵仗，也没有超人气演员员，更没有开挂的主角，有的只是像广大观众一样的小人物在社会上的挣扎，但最平凡、最真实的故事才是最打动人心。



《信号》

《信号》绝对是悬疑追凶类韩剧巅峰之作。 该剧集结李帝勋、金憓秀、赵震雄等实力派演员，两位男主利用一只对讲机交流，连通过去与未来，利用这个对讲机破了许多悬案和未结案。 其中多个故事都改编自真实案件，这也是这部戏火起来的一大原因。 《信号》已经播出了多年，大家还在等待第二季的播出。



《未生》

一部超现实的韩国职场剧，男主角从围棋手变成公司职员，和其他的职场菜鸟一样，经历了各种排挤、嘲讽，被开后门进来的人给挤下去。 虽然整部剧虽然以男主张克莱的口吻做旁白，但其实每个人都是主角，都在发光。 看剧的时候时常会不自觉得代入角色，回想自己最初入职时的状态，看他们，仿佛是在面对当年的自己，恍然大悟。



《鬼怪》

绝对是最经典的韩剧之一！冬季必看韩剧之一！！ 集结孔刘、李栋旭、金高银、刘寅娜、 陆星材等梦幻卡司，这是一个关於「救赎」的故事，将军化身为鬼怪，在千年后与鬼怪新娘相遇，不过鬼怪新娘还是一个还在上高中的学生，大叔和女孩之间的奇怪又和谐的画风不知道迷倒多少观众。 除了男主女CP，还有有钱鬼怪和穷酸阴间使者之间的对手戏也非常有趣，相杀并不相爱的日常让不少观众直呼「能看100集」。



《举重妖精金福珠》

这部剧的存在就是让观众们知道「双向奔赴的爱情有多甜！」全剧没有拖拉的青梅竹马相认、有钱有颜的白富美前女友，女主真实可爱、乖巧蠢萌，被欺负了会还手，一切不平全靠自己解决。 男主在确认自己的心意后就一路开启「向日葵」模式，最想做的事情就是哄女友开心！真心没看过这种一甜到底的校园爱情！



《机智牢房生活》

男主角金济赫本是一个明星棒球选手，却因为失手打伤伤害妹妹的犯人而入狱，因此也结识一群被困在监狱内的犯人。 高墙之内彷佛是另一个社会，而金济赫也在这里重新成长。 犯人、监狱管教、家属等角色展现各自的独特个性和存在感，这里有伤心也有感动，是值得一看的暖心之作。



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《机智医生生活》

有谁不羡慕律帝医院里曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都5人的神仙友情呢？他们光是眼神交流就能读懂对方想法，无论是事业上，还是生活生，他们都是互相扶持的存在。 在律帝医院这个缩小版的人生里，5人救死扶伤的同时，通过与病患之间的故事带给观众无限疗愈和安慰。 编剧和导演，什么时候出第三季啊？？



《二十五，二十一》

据说该剧杀青没多久之后就已经有不少观众表示开始二刷了，南柱赫和金泰梨扮演的男女主角从相遇、相识、相知、经历误会到相爱、相惜，从十八到二十一、从二十二到二十五。 虽然大结局让很多观众很不满意，但BE反而是在告诉告诉我们，青春本身就是遗憾吧。



除了以上推荐的韩剧之外，还有哪些好剧是大家心目中值得N刷的人生剧呢？

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