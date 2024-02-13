这阵容太狂！tvN今年12部待播剧：金秀贤＆金智媛《泪之女王》让人期待，还有高允贞、丁海寅、金泰梨的新剧！

过去几年间引领「K-Deama」热潮的 tvN，今年（2024年）依旧为观众们准备非～常～多～部～剧。除了演员阵容很厉害外，还有各种丰富多彩的类型，大家赶快笔记下年今年的追剧清单啦！
《不可能的婚礼》
主演：全钟瑞、文相敏、金度完、裴允京
播出时间：2月26日
剧情介绍：讲述正在准备与同性恋者财阀继承人伪装结婚的无名女演员和无法接受这桩假婚姻且充满野心的准小叔子相遇后，发生欲望冲突、反对结婚的罗曼史。
《泪之女王》
主演：金秀贤、金智媛、朴成焄、郭东延、李主傧
播出时间：预计3月首播
剧情介绍：讲述一对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。
《背著善宰跑》
主演：边佑锡、金惠奫
剧情介绍：讲述遗憾结束生活的顶级男明星和为了救活他回到过去的女人之间奇幻爱情故事。
《总有一天会机智的实习医生生活》
主演：高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元
剧情介绍：是《机智医生生活》的衍生剧，讲述大学医院教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事。
《毕业》
主演：郑丽媛、魏嘏隽（魏河俊）
剧情介绍：讲述一位补习班的资深讲师徐惠珍与睽违10年再度出现动摇了她内心的学生李俊浩之间，隐秘而又甜蜜的现实罗曼史。大峙洞补习班街灯光熄灭后开始的秘密午夜罗曼史，以及我们不知道的补习班讲师们丰富多彩的故事。
《Player 2》（暂定名：《Player：骗徒之战》）
主演：宋承宪、吴涟序、太元硕、李施彦、张圭悧、
剧情介绍：第一季讲述由天才骗子、最强赛车手、骇客专家、天生打手等各领域的高手聚集在一起，他们组成犯罪收益回购团伙，将不义之财还给社会的爽快动作剧。第二季除了扩大规模外，还会到海外进行拍摄。
《监查》（谢谢）【音，감사합니다，与谢谢同音】
主演：申河均、李正河、晋久、赵雅兰
剧情介绍：以腐败蔓延的JU建设监查室爲背景，讲述冷血的监查组长和心热的新职员左冲右突的组合，是一部办公室调查剧。
《妈妈朋友的儿子》
主演：丁海寅、庭沼玟
剧情介绍：讲述一个试图重启错误人生的女人裴石榴（庭沼玟饰），和她生活的黑历史「妈妈朋友的儿子」崔胜孝（丁海寅饰）之间发生的浪漫喜剧故事。
《因为不想吃亏》
主演：申敏儿、金永大、李相二、韩智贤、全惠媛
剧情介绍：讲述因为不想吃亏而举行假婚礼的女人孙海英与因不想伤害别人而成为假新郎的男人金志旭之间零损益的职场爱情故事。
《正年》
主演：金泰梨、辛睿恩、罗美兰、文素利
剧情介绍：以1950年代的韩国女性国乐团为题材，讲述梦想成为国乐演员的少女正年与国乐团成员们的故事。
《假释审查官李韩信》
主演：高洙、权俞利
剧情介绍：讲述为了复仇成为假释审查官的男子，手里握有决定是否假释在押者的强大权力，执行正义的过程。
《元敬》
主演：车珠英、李贤旭
剧情介绍：讲述600年前与李芳远合作争夺权利的「王权共同创业者」元敬皇后的故事。
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