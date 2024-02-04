《和我老公结婚吧》爽度爆表的这幕，拍摄现场也很欢乐？当朴敏英把「红内裤」放在李伊庚头上时，所有人都笑场 XD

由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀主演的热播韩剧《和我老公结婚吧》在上周收视正式突破10%。

第10集最精彩的片段之一就是...姜智媛（朴敏英 饰）在办公室狠甩出轨的朴敏焕（李伊庚 饰）三耳光，还从包包拿出红色的性感内裤，质问「这是谁的？我在你车上发现的。」还把内裤放在朴敏焕的头上，让办公室的同事们都非常惊讶。



这段拍摄花絮也公开啦！朴敏英和李伊庚还在彩排时，一旁的罗人友就笑得非常开心 XD 拍摄把红色内裤放在朴敏焕的头上时，导演还没有喊 Cut ，所有人就已经笑出来，李伊庚：「不是...把这个放在头上的瞬间，这里所有人都会耸动肩膀。」当朴敏英问那是谁的内裤时，李伊庚还说那是他的（笑）！



公开的花絮最后，还有姜智媛和刘志赫（罗人友 饰）的初 Kiss，听完导演想要的感觉之后，朴敏英和罗人友也很认真的用现场的空间对动线，虽然中途罗人友暂时故障（？），但朴敏英马上说：「你可以定点！跟著感情走一次吧！」看来...Kiss 的部分要下周才会公开啦 >///<



姜智媛让朴敏焕和郑秀敏（宋昰昀 饰）结婚的目标将达成，她的内心也发生变化。即使见到一直表示好感的初恋白恩浩（李起光 饰）也无法感受到心动，找到了真正想要的人是谁的答案，期待明天的第11集呀！

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