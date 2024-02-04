【K社韓國小百科】韓國釜山擬建K-POP國際高中，面向全球招生

釜山是韓國最重要的港口城市，擔負著全球國際城市的角色。 為了加速釜山的發展，當地政府正在推進建立「釜山國際K-POP高中（暫定名）」的計畫。 學校計畫於2028年3月開學，並將開設專業多樣化的教育課程，收取外國留學生。

K-POP作為韓流的重要組成部份，在全球範圍內享有廣泛的人氣，許多青少年懷揣成為K-POP歌手的夢想。 該學校將為這些青少年提供專業的教育和培訓，為他們實現夢想提供機會。 學校建成之後預計會吸引全球各地的K-POP粉絲湧向釜山。



釜山國際K-POP高中計畫開設多樣化的教育課程。 學生們將有機會接受音樂理論、聲樂訓練、舞蹈、表演等關於K-POP的全方位專業教育。 此外，為了平衡學生的藝術才能和學業發展，學校還將教授包括一般科目在內的學科。 這些課程將幫助學生們掌握成為K-POP歌手所需的技能和知識。



釜山國際K-POP高中建成後預計將面向全球招生。 目前，外國留學生在韓國接受教育時需要支付高額學費。 然而，為了建立「釜山國際K-POP高中」，政府計劃修訂法律，以改進外國留學生的學費收取方式，這將使外國學生更容易在該學校接受教育。 這一修訂將增強釜山的國際教育環境，並為將釜山打造成全球K-POP中心提供機會。

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