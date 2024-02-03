韩国花美男乐队CNBLUE时隔7年携亚巡袭港！3月16日亚博开唱，粉丝福利&座位图全公开

凭大热出道歌《孤独的人》打破新人最快获得一位记录 成绩保持长达4年，公开首波宣传片 向BOICE甜喊「我哋到时见!」 预告将有特别舞台

韩国花美男乐队CNBLUE宣布时隔7年於香港举行亚洲巡回演唱会，并将於2024年3月16日(六)假亚洲国际博览馆举行由D-SHOW主办的「 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN HONG KONG」。



於2010年出道的CNBLUE，出道15天便凭著耳熟能详的出道歌《孤独的人》获得KBS《Music Bank》音乐节目一位，打破了韩国新人最快获得一位的纪录，并维持了该记录长达四年之久。加上队长郑容和早在2009年於人气韩剧《原来是美男》凭著姜信宇一角获得不少知名度，以及成员们暖男般的外貌，出道初期便引起外界极大关注。

而身为韩国乐坛少数的摇滚乐团之一，CNBLUE总是以自己独特的音乐风格，在韩国、亚洲甚至是全球各地闯出了一片天。多才多艺的成员们自2011年起积极参与音乐制作，同年发行首张正规专辑《FIRST STEP》，共12首收录曲中有多达有10首是成员们参与作词作曲编曲。而该专辑在音源公开2小时内，12首歌全数登上音乐排行榜TOP100；该专辑也成为2011年上半年继东方神起与BIGBANG后，第三张销量突破10万的专辑。



於去年十月举行时隔6年的韩国单独演唱会后，CNBLUE紧接宣布时隔7年举行亚洲巡回演唱会，香港有幸成为是次亚巡的首站，CNBLUE随后亦将陆续到访曼谷、高雄、澳门、吉隆坡以及新加坡等各大亚洲城市开唱。而为了帮香港演唱会宣传造势，CNBLUE公开了第一波的宣传影片。片中CNBLUE以广东话跟大家打招呼，又卖口乖说非常非常想念大家，更透露为了香港BOICE们准备了特别舞台。最后CNBLUE呼吁大家多多捧场，更跟一众BOICE甜蜜约定「我哋到时见」！

香港站演唱会门票将於2月16日(星期五)早上10时於快达票公开发售，票价分别为$1,788、$1,488、$1,088及$888。购票的粉丝有机会获得率先入场观看彩排、参与欢送环节，亲笔签名海报以及香港限定小卡等福利，各位BOICE若不想错过与偶像进一步近距离接触的机会，记得mark实以上抢飞日期和时间啦！





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