金慧峻選擇接下購物中心還是遠走高飛！《殺人者的購物中心》叔叔李棟旭與貝爾的恩怨情仇揭密！（EP.5 – 6）

[有雷] 《殺人者的購物中心》除了令人幾乎不想錯過任何一秒鐘的槍戰，叔叔李棟旭過往的職業與經歷也終於揭密。原來李棟旭的職業曾是傭兵，團隊中的兩人與李棟旭行事作風迥異而漸生嫌隙。姪女金慧峻發現叔叔早有準備，給她兩條路選擇，拿著足夠的金錢離開以新身份生活，或是接手購物中心？

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智安（金慧峻飾）發現身邊好友裴正民（朴智斌飾）竟是害死叔叔的人！裴正民因為駭客技術而被殺手公司吸收，能力經由認證後刻意來接近鄭進灣（李棟旭飾），成為他農具網站的工讀生，是為了來調查鄭進灣電腦中的資料。他甚至假造了智安被殺手組織「巴比倫」綁架的求救錄音，鄭進灣反覆聽了好多次，後來交代正民「一定要讓對方放了智安」，之後竟自己在浴缸內以自己的彎刀插入頸部自殺身亡了……



智安看著叔叔死亡的最後畫面，傷心欲絕，也集中精神在地下室內制伏了正民。叔叔早已為她準備了兩條路，第一，有足夠的生活費以及新的身分證，智安從秘密通道離開後可以重新開始新的生活。第二，繼續以購物中心繼承人的身份對抗這些殺手，與前來幫忙營救她的人並肩作戰。智安選擇了後者。



原來進灣曾經是傭兵，除了泰拳高手把信是他的同僚外，殺手李聖祖以及貝爾也是同隊成員。但進灣發現貝爾生性兇殘，除了目標以外還會濫殺無辜，在任務結束後還會因為要盡情的殺人而失聯。進灣發現他連自己人都除掉，於是向上級要求自己不與他同時進行同一任務。沒想到冤家路窄又一次被分配到一起執行任務，貝爾仍然把殺人當遊戲。



大家正因任務結束要炸毀建築物後撤離，此時進灣在最後巡看時，竟發現還有一位說著中文的平民女子，她就是第一時間來保護智安的敏慧。進灣打算偷偷營救她，卻被又繞回現場的貝爾發現，兩人彼此互看不順眼開打，雖然最後進灣佔了上風，但他卻也沒現場殺死貝爾，最終報告是貝爾逃生不及而被炸死。貝爾早已烙下狠話，今日留他一口氣，進灣就得小心身邊的家人朋友，貝爾一定會復仇。進灣也離職回歸普通人生活。



時隔多年沒有回家，進灣在回家路上就已感受到多隻眼睛在盯著他，回到家中認識了小姪女智安，緣分從此展開。



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