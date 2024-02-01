《绝佳的解决士》首播收视超越前两档！李智雅超惨婆婆丈夫联手送入狱，和姜其永过往让人心痒（EP.1）

JTBC水木剧《绝佳的解决士》昨晚（31）首播，以离婚、复仇题材吸引人，尤其还是李智雅n度上演武打复仇戏码，姜其永（姜基荣）第一次当上第一男主角且要演爱情戏码。

首集剧情以倒叙开头，金莎拉（李智雅饰演）和孙蔷薇（金善映饰演）、权大基（李泰久饰演）、姜春（徐惠媛饰演）这群「离婚解决士」，身上装备齐全宛如特务，展开危险行动解决一名绑架自己儿子的爸爸、救出儿子，接下来事情回到2年前……



金莎拉为何会和儿子分开，而且从律师摇身一变「离婚解决士」呢？原来她本是车律律师事务所的少奶奶，但因为不受车律会长、婆婆车熙媛（罗映姬饰演）喜爱，加上婆婆有更大的野心想和司法委员长结为亲家，她被婆婆一手诬陷入狱，被设计离婚也失去儿子扶养权，丈夫卢律成（吴珉锡饰演）为了讨好自己母亲也对她毫不留情。入狱一段时间后，曾和她有缘分的孙蔷薇出现……第一集终了。



《绝佳的解决士》首集首播后，开出全韩3.3%收视率，直接超越电视台JTBC上档《恋爱不可抗力》，与上上档《奇迹的兄弟》全集成绩。网友评价不差，Naver TV剪辑影片留言里，有人认为剧情颇明快，不少人称赞姜其永和吴珉锡的演技，虽然有人仍逃不开《驱魔面馆2：全面回击》姜其永留下的阴霾，但还是有许多人联想的是《非常律师禹英禑》里温暖的他，很好奇他与李智雅的爱情戏。



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