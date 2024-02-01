宋仲基新片《路基完》海報&預告片公開！脫北青年孤身逃亡異鄉求生，3月1日Netflix全球上線

宋仲基主演電影《路基完》中，抱著人生最後希望來到比利時的脫北者「基完」，遇到失去生活理由的女人「瑪麗」，陷入彼此的深深吸引。

今日首次公開電影海報，宋仲基飾演的路基完站在陌生土地的陌生人群中，眼神堅定，字幕寫道：「我決定在這片土地生存下去，my name is 路基完。 」在這個語言不通的地方，異鄉人路基完必須找出方法證明自己的存在。



前導預告片裡，路基完獨自來到比利時，面對海關審查人員顯得十分不安焦灼。 為獲得最後的希望——難民身份，路基完反復介紹自己的名字和出身國籍，回憶閃過一路上的搏命瞬間，似乎在過程中失去了母親，令人緊張又心疼。



雖最終進入比利時，但路基完身無一物、語言不通，只能在孤獨的寒冷與飢餓中度日，還被告知無法證明來自北韓，憤怒又無助。 這時他遇到失去生活理由、陷入彷徨的女人瑪麗（崔聖恩 飾），兩個被逼到絕境、不同又相似的人互相給與溫暖，就此產生緣分和糾纏。



路基完：「我抱著無論這裡是何種地獄，都會存活下來的決心，一路走到了這裡。 」預告片裡宋仲基有很多情緒濃烈的戲份，讓人對他的演技表現十分期待。



《路基完》將於3月1日通過Netflix全球上線。



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