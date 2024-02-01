宋仲基新片《路基完》海报&预告片公开！脱北青年孤身逃亡异乡求生，3月1日Netflix全球上线

宋仲基主演电影《路基完》中，抱著人生最后希望来到比利时的脱北者「基完」，遇到失去生活理由的女人「玛丽」，陷入彼此的深深吸引。

今日首次公开电影海报，宋仲基饰演的路基完站在陌生土地的陌生人群中，眼神坚定，字幕写道：「我决定在这片土地生存下去，my name is 路基完。 」在这个语言不通的地方，异乡人路基完必须找出方法证明自己的存在。



前导预告片里，路基完独自来到比利时，面对海关审查人员显得十分不安焦灼。 为获得最后的希望——难民身份，路基完反复介绍自己的名字和出身国籍，回忆闪过一路上的搏命瞬间，似乎在过程中失去了母亲，令人紧张又心疼。



虽最终进入比利时，但路基完身无一物、语言不通，只能在孤独的寒冷与饥饿中度日，还被告知无法证明来自北韩，愤怒又无助。 这时他遇到失去生活理由、陷入彷徨的女人玛丽（崔圣恩 饰），两个被逼到绝境、不同又相似的人互相给与温暖，就此产生缘分和纠缠。



路基完：「我抱著无论这里是何种地狱，都会存活下来的决心，一路走到了这里。 」预告片里宋仲基有很多情绪浓烈的戏份，让人对他的演技表现十分期待。



《路基完》将於3月1日通过Netflix全球上线。



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