權力使人盲目！曹政奭登上王位而捨棄朋友！《魅惑之人》申世景失去父親與好友因此轉念復仇！（EP.3 – 4）

[有雷] 《魅惑之人》劇情畫風丕變，原本曹政奭與申世景充滿粉紅泡泡，沒想到發生一連串事件，加上皇帝駕崩，讓曹政奭登上一國之君而連朋友都不要了！申世景慘遭流放後，決心留下一條命進行復仇。

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因為濛濛細雨而再度聚首的鎮翰大君（曹政奭飾）與姜熙秀（申世景飾），卻被不速之客金慏夏（李新英飾）而破壞，大君掃興離開，金慏夏則是威脅要向大君坦白熙秀的身份。金慏夏與父親始終緊咬著大君，認為他養了細作在城內，隨時準備爭奪王位。而君主背著清國偷偷派遣細作的事件也曝光了，而作為忠臣的熙秀父親，為皇帝背上了這個罪名，成為判賊前往清國請求原諒，大家都知道這一趟已是凶多吉少，大君也相當不捨良師。



金慏夏與父親仍煽動著皇上，讓皇上感受到鎮翰大君對王位的威脅性，在兩人獨處對話時，鎮翰大君表達自己對皇兄的喜愛，皇兄卻說自己從沒愛過他。原本大君要皇兄取他性命，換得自己心安，此時皇上卻突然吐血身亡，臨終前留下了顧命，要大家擁立年紀很小的元子成為君主，並且找出陷害他致死的真正主謀。



大君在此時卻聯合目擊皇上死亡的唯一尚宮，陳述皇上的遺言是要大君接續他的位置，這令金慏夏與父親一派相當不滿，並且難以置信。大君更誇下海口「只要有一人反對，我就不登上王位」。不過金慏夏團隊中的主要下屬在此時叛變，往大君團隊靠近，並說出舉報大君差遣細作的證據是偽造的。大君在眾人面前殺死了金慏夏的父親，在場更無一人敢出聲反對他的繼位。



大君登上了王位，而被關進大牢裡的圍棋賭徒濛雨（申世景飾）與好友洪薔卻等不到大君來營救，大君認為濛雨提供了偽證，表示已不念在兩人的情誼，並告訴濛雨：君主身邊無朋友，讓濛雨一行人被押解離開都城。洪薔也在路途中體力不支而香消玉殞，熙秀失去了父親與好友，決定要留著一口氣進行復仇。



三年過去了，君王因為獨自下棋太過無聊而貼出了告示，希望棋藝高手都進宮與他對弈，而熙秀也再度以姜濛雨這個名字申請入宮，兩人再度重逢時，熙秀將進行什麼樣的復仇計畫？



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