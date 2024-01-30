《Running Man》爆笑算命又來了！池錫辰剛回歸被命躺平，梁世燦有搞大別人肚子的能量(?)

《Running Man》新年年初總有算命環節，可說是不可或缺的傳統了，今年正好在池錫辰回歸之時請來命理師，命理師的解讀依舊爆笑。

今年命理師是熟悉的朴成俊，替成員們看八字面相與體相，第一位哈哈就跌破眾人眼鏡，命理師竟然說他是「生來無法成為愛妻的男人」！成員們包括電視機前的觀眾，肯定都看過他炫耀和妻子星的好感情，劉在錫馬上說：「是以風流浪子誕生的嗎？」哈哈聽了心率馬上飆升，哈哈甚至是所有男性成員裡「最不愛妻的」，其他成員生來都是愛妻之人啊！



輪到忙內梁世燦，命理師先說他今年女人緣無數，豈知命理師接下來的話讓人嚇一大跳……「今年的話，帶有可以讓人懷孕的能量。」命理師話一出，成員們都笑著要梁世燦注意一點，梁世燦激動到喊命理師大叔、想糾住對方衣領



剛回歸的池錫辰呢？命理師直言「今年不該去做些什麼行動」，節目組馬上翻出他曾長達三年被提醒「安靜待著就好」的片段，池錫辰無奈：「老師，我們什麼時候才可以活動……」命理師解釋一堆，最後還是要他安靜待著，甚至明後年「還要更安靜」，眾人七嘴八舌：「隔很久才回來耶！」「是叫他繼續休息嗎？」「就是叫他躺平嘛！」



除了上述，還有相當搞笑的地方是，命理師接受了節目組各種「舉報」，哈哈腳很大、梁世燦有腳臭、金鍾國有「一字腋毛」、劉在錫乳頭比較低……全都被命理師列入算命考量。

命理師對金鍾國講出「聽說你的腋毛是一字型，且很柔軟」，講一講自己也笑了，後續一發不可收拾狂笑場。劉在錫部分，命理師一開始對「乳頭」也難以啟齒，他分析如果是胸部下垂，代表內心不安、憂鬱，劉在錫摸著自己的胸坦承：「去澡堂看到自己的比別人還下面，確實會有點憂鬱，但也沒有那麼誇張。」



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