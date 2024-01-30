Disney+《財閥X刑警》安普賢演活中二病公子哥　「大嫂」朴智賢這幕帥到變Hightlight

由Disney+獨家跟播的《財閥X刑警》近期重磅上映。該劇找來2023年情場話題度最高的男星安普賢，與靠著《財閥家的小兒子》最美大嫂一角爆紅的朴智賢主演。兩人過去在《柔美的細胞小將》中曾是曖昧對象，如今終於正式有了愛情線。且這次安普賢又重回財大氣粗的富二代，正直又中二的演技讓作品首播收視最高就達到7.8%，相當驚人。

安普賢其實是搞笑擔當？

不同於過去在《梨泰院Class》讓人恨得牙癢癢的張根源，安普賢在《財閥X刑警》中飾演的陳利手反而讓人會心一笑。對「警察遊戲」是真心的他，絕對不做犯法的事情、看到朋友吸毒也激動制止、甚至還會幫忙抓真正的犯人！在劇中也有不少可愛又中二的橋段，像是因為脫襪子重心不穩差點跌倒，反而還怪罪警察「為什麼不扶我！」又或者是死對頭李薔賢（朴智賢飾演）對他嗆聲「給你一句忠告」時，他聽完只回了「不止一句啊？」都會讓人不小心笑出來。不少網友都大讚安普賢的「傲嬌少爺人設」發揮得恰到好處！



朴智賢力拼劇中第一帥

回顧朴智賢出道以來的作品，大多都是女人味風格偏多。不過這次在《財閥X刑警》她扛起「警察局重案組歷史上第一位女組長」李薔賢一角，俐落又幹練的形象讓她戲路再拓寬。朴智賢過去曾在發表會上提過，導演認為自己太瘦弱，因此她整整增重了7公斤。除了將一頭長髮剪掉之外，連肢體語言都MAN感十足，光首兩集就有多場動作戲，第二集最後面對大批惡角時，更是直接向陳利手說「待在我後面！」御姐感滿滿的台詞，讓人直呼太帥了！



誰是真正的大BOSS？

首兩集剛開播後，不少網友就開始當起柯南，揪出各個蛛絲馬跡想要找到真正反派。截至目前，劇情幾乎都是圍繞在陳利手富豪家族的背景。他的父親陳明哲（張鉉誠飾演）一心想選首爾市長，對這個小兒子相當頭痛，還脫口說出「他是不良品」、「一開始就不該讓你進家門的」由此可推測父子倆關係會是推動劇情轉折的導火線。另外陳利手的哥哥陳勝主（郭時暘飾演）儘管總對弟弟好言相勸，還常常幫忙收拾他闖下的禍。但動機卻依然不明，網友點名這兩人很有可能會是幕後大BOSS，引發討論。





陳利手頭痛的主因

第二集前往驗屍時，李薔賢留下陳利手離開現場。而陳利手看到遭到殺害的女模特兒屍體時，畫面卻切換到跟女模特兒一模一樣的畫、還有陳利手重複掉進浴缸、在海裡求救的畫面，彷彿被掐住喉嚨般，他痛苦的倒在地上。直到李薔賢走過來不斷拍他臉頰叫醒他。這時他不僅沒有說明原因，還刻意說「你上當了吧？」想要語帶輕鬆的帶過。究竟陳利手頭痛的主因為何？他為何又對海有極大恐懼？只能等每週五六晚間22:30新集數播出才能知道了！



《財閥X刑警》好戲即將上演，千萬不要錯過Disney+獨家跟播的精彩韓劇！

Disney+獨家跟播《財閥X刑警》全劇共16集，更新時間每週五、六晚間10:30上架新1集！

●《財閥X刑警》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/flex-x-cop/1hcwytmrMG3F

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們