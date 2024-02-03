【韓網熱帖】NEWJEANS諧潾實時新聞報導照：完全是歐尼氣質

2月1日下午，女團NewJeans出席了在首爾東大門DDP舉行的「2024F/W首爾時裝周」的開場shwo，成員諧潾（Haerin）以超長款硬朗風外套登場，展現了與以往嬌柔氣質不同的Cool Girl氣場，也引得網友們熱烈討論，大讚「完全是歐尼氣質了」。

韓國網友評論：

1. 姜諧潾，今天瘋了

2. 今天的造型好像富江

3. 她的確是貓相

4. 不管什麼造型諧潾都能夠消化，真的太美了

5. 她年紀還小，到20代的時候不知道會有多美，令人感嘆

6. 每次看到都會驚嘆，連新聞照都這麼美

7. 造型師是誰啊，一如既往的土

8. 貓相，是在誇人漂亮吧

9. 我個人認為在女團裡顏值+氛圍感+身材第一人就是她，出道時還不知道，現在越來越美了

10. 頭髮是假髮嗎？

11. 她每次照鏡子該多有趣啊

12. 在我看來她就是四代團裡的顏霸

13. 她真的長著一張女生會喜歡的臉

14. 求求了，不要再給NewJeans弄碎髮瀏海了，諧潾沒了碎髮劉海之後美爆了

15. 嗯，一般吧，我很喜歡諧潾，但是這次（的造型）沒能撐起她的美貌

16. 她年紀太小了，不管怎麼打扮都像個孩子，等成熟一點之後會更美

17. 這種臉怎麼可能是自然美人，除非她是諧潾

18. 劉海像個窗簾，不能去掉劉海嗎

19. 眼睛對人的顏值真的影響蠻大的，她的鼻子看起來有點小家子氣，但是卻和眼睛很搭，一下子變成了貓相

20. 她美的不像個人

原文：https://pann.nate.com/talk/371954370

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