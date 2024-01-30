YG為新人女團打造從未有過的風格！BABYMONSTER走「夢幻公主風」引發網上熱烈討論～

說實話我第一眼想到的是「宇宙少女」，這個風格轉變讓我更好奇她們這一次的新歌了～。

YG娛樂打造的新人女團 BABYMONSTER 即將在2月1日發行先行單曲〈Stuck In The Middle〉，回歸的概念照是充滿著童話想像力的全新形象，如同公主般夢幻佈滿花朵的場景，有別於出道時所嘗試的嘻哈風格出道曲〈BATTER UP〉的強悍魅力，引發了大眾的好奇心。



這一次營造的氛圍神秘且優雅的抒情歌曲路線，由極簡的樂器和溫暖人心的鋼琴旋律組成，預計讓大眾看到她們獨特的魅力。



說到YG會讓人直接聯想到「2NE1」、「BLACKPINK」等強烈風格的模樣，或者相當有態度跟強勢的氛圍，這一次的官方概念則是完全出乎意料。官方更表示希望展現出成員們感性的一面，並希望藉由這首歌曲喜歡上成員們的出色的唱功與獨特音色。



有網友認為不需要跟師姐們走一樣的路線，嘗試不同的風格是一件好事，如果能夠好好展現成員們的實力那就更好了，也有人認為剛出道就是要被大眾記住，一直轉換風格可能會讓人混淆，新人女團不能拿來試水溫、測風向，不過一切就要等到歌曲公開後，看看大家反應如何才能知道了。

▼2023年11月26日公開的出道曲〈BATTER UP〉MV，目前觀看次數已突破兩億大關：



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