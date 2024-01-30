YG为新人女团打造从未有过的风格！BABYMONSTER走「梦幻公主风」引发网上热烈讨论～

说实话我第一眼想到的是「宇宙少女」，这个风格转变让我更好奇她们这一次的新歌了～。

YG娱乐打造的新人女团 BABYMONSTER 即将在2月1日发行先行单曲〈Stuck In The Middle〉，回归的概念照是充满著童话想像力的全新形象，如同公主般梦幻布满花朵的场景，有别於出道时所尝试的嘻哈风格出道曲〈BATTER UP〉的强悍魅力，引发了大众的好奇心。



这一次营造的氛围神秘且优雅的抒情歌曲路线，由极简的乐器和温暖人心的钢琴旋律组成，预计让大众看到她们独特的魅力。



说到YG会让人直接联想到「2NE1」、「BLACKPINK」等强烈风格的模样，或者相当有态度跟强势的氛围，这一次的官方概念则是完全出乎意料。官方更表示希望展现出成员们感性的一面，并希望藉由这首歌曲喜欢上成员们的出色的唱功与独特音色。



有网友认为不需要跟师姐们走一样的路线，尝试不同的风格是一件好事，如果能够好好展现成员们的实力那就更好了，也有人认为刚出道就是要被大众记住，一直转换风格可能会让人混淆，新人女团不能拿来试水温、测风向，不过一切就要等到歌曲公开后，看看大家反应如何才能知道了。

▼2023年11月26日公开的出道曲〈BATTER UP〉MV，目前观看次数已突破两亿大关：



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