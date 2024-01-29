男團EPEX香港演唱會1.30售票 廣東話拍片預告特別舞台

韓國新生代男團EPEX即將於3月9日（星期六）在KITEC MUSIC ZONE舉行EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱會，為粉絲們獻上一場難以忘懷的音樂盛會。

EPEX成員更特別為即將來臨的香港演唱會製作了一段問候影片，充滿熱情的表達了他們對香港粉絲的感激之情。EPEX的8位成員除了對ZENITH（EPEX粉絲名稱）保證會送上最好的舞台，更透露會有香港場的驚喜表演，約定粉絲們不要錯過他們別具意義的第一個香港演唱會。

事不宜遲，EPEX的隊長WISH率先提起粉絲們的名字：「香港嘅ZENITH! 2,3」之後全隊EPEX齊聲用廣東話高呼：「Eight Apex！大家好 我哋係EPEX！」充滿活力，氣勢十足！接著KEUM再說：「香港嘅ZENITH！EPEX終於在香港舉辦演唱會喇！」全隊EPEX興奮得一起拍手歡呼！BAEKSEUNG補充：「我哋將會喺3月9號在KITEC Music Zone舉辦EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG，首次與大家見面。」A-MIN真摰地表示：「終於可以親自見到我非常想念的香港ZENITH了，感到非常興奮！」AYDEN則說：「我哋EPEX會好好珍惜同大家一齊嘅時間！我哋會用心準備我哋嘅演出！」

比較有趣是當JEFF提到：「讓我們一起留下難忘而美好的回憶吧！」坐在身旁的AYDEN即時舉起兩隻拇指，非常可愛！而MU就向購票的觀眾承諾：「這是我們在香港的首次演出，我們將把所有的活力和魅力帶到舞台上！」YEWANG更驚喜透露：「為咗香港嘅ZENITH，我哋準備咗特別嘅舞台表演！你哋一定會嚟睇吧？」ZENITH們又怎可以拒絕他們的邀請呢？隊長WISH再約定歌迷：「3月9號！我哋喺香港見！以上係EPEX！」最後EPEX全隊再用廣東話說：「2，3約定大家香港見。拜拜！」一起揮手跟觀眾道別，盡顯暖男本色。

EPEX的首次香港演唱會將成為K-pop愛好者一場不容錯過的盛事，粉絲們更要珍惜與EPEX共度的時刻。而主辦單位SOUL & JOY ENTERTAINMENT亦承諾會精心準備充滿驚喜和感動的表演。不想錯過這個精彩的演唱會，請好好把握明天1月30日星期二這重要日子，早上11時EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱會門票，就會在KKTIX、大麥網公開發售，票價分為：$1,380、$880，相關福利和名額可參考附圖。如想知道更多有關EPEX香港演唱會相關資訊，可繼續留意主辦單位的FB, IG, X, 微博、小紅書更新，以及新聞公佈。



EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG

日期：2024年3月9日（星期六）

時間：晚上7時

場館：九龍灣國際展貿中心KITEC MUSIC ZONE

票價：港幣 $1,380 , $880（全場企位，有排隊號碼）

公開售票：2024年1月30日（星期二）早上11時

訂購網站：KKTIX（https://soulnjoy.kktix.cc/events/epexhk2024） / 大麥網（https://detail.damai.cn/item.htm?id=764432057883）

經紀公司：C9 Entertainment

主辦單位：SOUL N JOY ENTERTAINMENT、飛星國際

票務平台：KKTIX Hong Kong

場地：九龍灣國際展貿中心

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