男团EPEX香港演唱会1.30售票 广东话拍片预告特别舞台

韩国新生代男团EPEX即将於3月9日（星期六）在KITEC MUSIC ZONE举行EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱会，为粉丝们献上一场难以忘怀的音乐盛会。

EPEX成员更特别为即将来临的香港演唱会制作了一段问候影片，充满热情的表达了他们对香港粉丝的感激之情。EPEX的8位成员除了对ZENITH（EPEX粉丝名称）保证会送上最好的舞台，更透露会有香港场的惊喜表演，约定粉丝们不要错过他们别具意义的第一个香港演唱会。

事不宜迟，EPEX的队长WISH率先提起粉丝们的名字：「香港嘅ZENITH! 2,3」之后全队EPEX齐声用广东话高呼：「Eight Apex！大家好 我哋系EPEX！」充满活力，气势十足！接著KEUM再说：「香港嘅ZENITH！EPEX终於在香港举办演唱会喇！」全队EPEX兴奋得一起拍手欢呼！BAEKSEUNG补充：「我哋将会喺3月9号在KITEC Music Zone举办EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG，首次与大家见面。」A-MIN真摰地表示：「终於可以亲自见到我非常想念的香港ZENITH了，感到非常兴奋！」AYDEN则说：「我哋EPEX会好好珍惜同大家一齐嘅时间！我哋会用心准备我哋嘅演出！」

比较有趣是当JEFF提到：「让我们一起留下难忘而美好的回忆吧！」坐在身旁的AYDEN即时举起两只拇指，非常可爱！而MU就向购票的观众承诺：「这是我们在香港的首次演出，我们将把所有的活力和魅力带到舞台上！」YEWANG更惊喜透露：「为咗香港嘅ZENITH，我哋准备咗特别嘅舞台表演！你哋一定会嚟睇吧？」ZENITH们又怎可以拒绝他们的邀请呢？队长WISH再约定歌迷：「3月9号！我哋喺香港见！以上系EPEX！」最后EPEX全队再用广东话说：「2，3约定大家香港见。拜拜！」一起挥手跟观众道别，尽显暖男本色。

EPEX的首次香港演唱会将成为K-pop爱好者一场不容错过的盛事，粉丝们更要珍惜与EPEX共度的时刻。而主办单位SOUL & JOY ENTERTAINMENT亦承诺会精心准备充满惊喜和感动的表演。不想错过这个精彩的演唱会，请好好把握明天1月30日星期二这重要日子，早上11时EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG演唱会门票，就会在KKTIX、大麦网公开发售，票价分为：$1,380、$880，相关福利和名额可参考附图。如想知道更多有关EPEX香港演唱会相关资讯，可继续留意主办单位的FB, IG, X, 微博、小红书更新，以及新闻公布。



EPEX 2ND CONCERT in HONG KONG

日期：2024年3月9日（星期六）

时间：晚上7时

场馆：九龙湾国际展贸中心KITEC MUSIC ZONE

票价：港币 $1,380 , $880（全场企位，有排队号码）

公开售票：2024年1月30日（星期二）早上11时

订购网站：KKTIX（https://soulnjoy.kktix.cc/events/epexhk2024） / 大麦网（https://detail.damai.cn/item.htm?id=764432057883）

经纪公司：C9 Entertainment

主办单位：SOUL N JOY ENTERTAINMENT、飞星国际

票务平台：KKTIX Hong Kong

场地：九龙湾国际展贸中心

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