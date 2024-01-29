【韓網熱帖】曹政奭&申世景新劇《魅惑之人》收視率趨勢

由曹政奭、申世景攜手主演的古裝劇《魅惑之人》（又譯《細作：魅惑之人》）正式開播，目前已播出了4集。

《魅惑之人》是一部架空古裝愛情故事，由《Untouchable》《模範刑警》的導演趙南國與《成為王的男人》的編劇金善德合作打造。 劇情講述處於王權和政治權力鬥爭危機中的君王李仁（曹政奭 飾），和為了復仇試圖迷惑他卻反被迷惑的細作姜熙秀（申世景 飾）之間殘酷的愛情故事。



1月21日開播的該劇首播收視率為4.077%（全國收視率，下同），但從第二集開始就呈現下滑趨勢，第2、3集收視率均為3%左右，不過第4集收視率又略上升達到了6.016%，刷新了自身最高收視率。



韓國網友評論：

1. 故事從現在才開始，會更有趣的

2. 真的很好看，曹政奭和申世景的化學反應比現象中要好得多，演技也很不錯

3. 之前被罵那麼慘，終於上升了

4. 曹政奭黑化演技真的很棒

5. 編劇大人，求你一定要讓男主幸福啊

6. 之前還有很多人在罵曹政奭不適合留鬍鬚，現在又說很適合，劇情很好看，我該相信誰

7. 真可笑，收視率上升就是編劇寫的好，下降就是演員演技差，這劇中途又沒換演員，怎麼收視率突然上去了呢？

8. 我在等大結局，如果是HAPPY ENDING的話才會去看喔

9. 收視率漲好多，我因為受不了前兩集直接棄劇了，要不要重新看啊

10. 第4集裡曹政奭演技太絕了，這劇非常好看，再誇一次曹政奭

11. 居然還有人嘲笑曹政奭，說他不適合這種嚴肅的演技

12. 老實說前兩集的故事真的很一般，從第4集開始才有趣起來

13. 其實劇情一般，但是棄劇的話又覺得可惜，可能後半部份開始就會大爆發吧，還在觀望中

14. 前四集裡的男二看得人受不了，女主都說討厭他了，還一直死纏爛打，放到現代的話完全就是跟蹤狂啊

15. 我不習慣曹政奭的鬍子，還沒開始追劇，大家都說有趣的話等大結局了我再追

16. 突然收視率漲了2倍

17. 我因為曹政奭才看的，他演得讓我心動，故事也很有趣啊，而且他的演技真的很絕。 《戀人》結束後不知道看什麼，現在終於有劇看了，很好看

18. 前3集收視率低迷的時候還一直在罵演員，不光是這部劇，任何電視劇都是收視率不好的時候，演員都要被拉出來罵，罵他們的人不覺得自己有病嗎？收視率又不是編劇一個人的功勞

原文：https://theqoo.net/hot/3086933310

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