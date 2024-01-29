《和我老公結婚吧》EP.9先公開＆劇照：兩人終於抱在一起？羅人友幫朴敏英過生日～心動指數爆表♡

人氣熱播劇《和我老公結婚吧》即將在今晚（29日）播出第9集。

第8集尾聲中，朴敏煥（李伊庚 飾）在華麗的住宅裡，用點綴夜晚天空的無人機和戒指鄭重地向姜智媛（朴敏英 飾）求婚。之前在姜智媛第一次人生中，朴敏煥用麵包、連「Marry Me」都拼錯，策劃糟糕的求婚，讓姜智媛非常失望。但是...這次求婚創造歷代級的場面，讓人無法相信是朴敏煥策劃的。



公開的劇照是朴敏煥公開求婚後，營銷1組成員聚在一起祝賀的樣子。姜智媛臉上露出幸福的笑容、朴敏煥擺出架子、劉志赫（羅人友 飾）和往常一樣看著姜智媛、鄭秀敏（宋昰昀 飾演）則是表面上裝作祝賀兩人。正在經歷第2次人生的姜智媛，最大目標就是讓朴敏煥和鄭秀敏結婚，但她聽到朴敏煥求婚並沒有慌張，她到底在計劃什麼呢？



先公開影片中，劉志赫帶著姜智媛到遊艇：「當我頭腦複雜，質疑自己在做什麼的時候，經常會來這裡。反正大家都不知道明天會發生什麼，但是我們是不知道的人裡面最為互相了解的，所以不需要害怕，你現在已經進步很多了。」劉志赫對之前沒有收過什麼好禮物的姜智媛，在他的第二次人生中送上第一個生日禮物。在之前預告，姜智媛穿著超辣短裙，化著煙燻妝去見朴敏煥的父母，很期待他們的反應呢 XD





단 둘이 요트 위에서 짠

좋은 건 받지 못했던 지원에게

근사한 인생 2회차 첫 생일을 선물한 지혁



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