崔宇植&孙锡求新剧《杀人者的难堪》正式预告：初尝恐怖惊悚Bromance氛围，追你追到天涯海角！

永远记得崔宇植在电影《魔女》中，那股坏坏痞痞的气质，搭档善恶不分明的《我的解放日记》「具氏」孙锡求，这部电视剧也太有看头了吧～！！

Netflix 全新犯罪惊悚韩剧《杀人者的难堪》（杀人者o难堪）公开正式预告，由崔宇植、孙锡求携手合作，两位都是演技超群的实力派演员，再加上《他人即地狱》的李昌熙导演执导，绝对是非常值得期待。



《杀人者的难堪》改编自同名网漫，讲述偶然杀死连续杀人犯的平凡大学生怡荡（崔宇植 饰），与追踪他的刑警张楠感（孙锡久 饰）所发生的一连串故事，是一部带有黑色幽默的犯罪惊悚作品。



▼《杀人者的难堪》正式预告，1. 失手杀掉某人、2. 罪证不翼而飞、3. 死者是十恶不赦的罪犯，所以....他究竟是「正义的使者」还是「伪善的恶人」？



【人物简介＆个人海报】

▼崔宇植饰演平凡大学生「怡荡」（原译:李唐），在偶然契机下杀了人，却发现自己杀死的居然都是犯下各种恶行的人渣，还被人称为「英雄」，逐渐卷入更多意外事件之中。



▼孙锡求饰演追查杀人案的刑警「张楠感」，拥有动物般出色的直觉和本能，为追查案件徘回在李唐身边，对於自己负责的案件一定会彻调到底。



▼李熙俊饰演前任刑警「宋村」，是一个独自追踪李唐行踪的人物。



《杀人者的难堪》预计在 2 月 9 日 Netflix 独家上线播出。

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