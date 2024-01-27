最强昌珉神秘妻身份首度曝光？朴智贤自曝东方神起骨灰粉籍，惊呼「朋友嫁给沈昌珉」

安普贤和朴智贤主演的新剧《财阀X刑警》昨日终於公开，宣传预热期两人一同做客电台节目《两点出逃Cultwo Show》，朴智贤爆出了一个仙后门好奇已久的线索！

朴智贤表示自己是东方神起的老粉丝，还加入了仙后官方粉丝会，对每一位成员都很喜爱，当年买的东方神起周边到现在也没有丢掉，全部保存在老家里。

朴智贤还说，最神奇的是自己的朋友跟最强昌珉结婚了，所以通过朋友给昌珉看过她珍藏的签名专辑和周边。 朴智贤表示这位朋友不是粉丝、只是一般人，并未透露更多资讯，但仍在网上引起争论。



▽相关片段从24分22秒开始：



昌珉从恋爱到结婚生子都极度低调，除了通过公司发声明告知进度，从未有人偶遇二人或拍到照片，也没有任何关於妻子身份的信息，昌珉本人更从未公开提到妻子，尊重粉丝感受的态度获得粉圈一致赞许。



而朴智贤却主动提到女方，还用了「朋友」这一称呼，令部份网友猜测不经意间泄露女方年龄（若与朴智贤同龄就是1994年生，比昌珉小6岁），指责她轻率和不够尊重。

不过也有人反驳称如果是关系很近的人，亦有可能和朴智贤并非同龄，而且朴智贤有强调女方并非粉丝，认为她的发言无可厚非。



此外，安普贤和朴智贤主演的新剧《财阀X刑警》讲述不懂事的财阀三世机缘巧合下成为刑警，展开「以金钱金钱对抗、以靠山降服靠山」的FLEX搜查行动，并逐渐变得成熟的故事，已於1月26日通过Disney+独家上线，每周五六更新。



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