Super Junior来台湾啦！L.S.S.打歌服穿著机场路当舞台用，始源一入境就呼喊鼎王

Super Junior明后天（27、28日）将在台开唱，25日Antenna的圭贤(?)便独自来台，今（26）日换艺声、厉旭，已自立门户的D&E和刚出道的「五代新人男团」L.S.S.一起来台。

相当有趣的是，L.S.S（利特、神童、始源）早上录制了音放《音乐银行》（Music Bank），结束录制后似乎就直奔机场，配合歌曲〈Suit Up〉的紫色西装打歌服连都没换，完完整整出现在机场要上飞机。更好笑的是，三个人一不做二不休，干脆把机场路当舞台跳了，顺便打打歌XD 艺声、银赫和东海在旁当观众观看，画面形成对比，而银赫与东海看了好像也心痒跳了一下。

▼网友搞笑形容左边是经纪人i人、右边是艺人E人（MBTI的I是偏内向，E偏外向）



▼还有网友搞笑合成《音乐银行》舞台



事后银赫转发一张照片道：「在这艺人和关种（指喜欢受到关注的人，利特常被成员这样说XD）之间的五代爱豆Super Junior－L.S.S.，Fi……Fighting（大拇哥）。」令人发噱。



入境台湾后，L.S.S也被捕捉穿打歌服出现的场面，不过始源似乎太热了脱剩白色T恤，始源的限动也很搞笑，转发说：「睽违两天造访台湾，有很常一段时间了！鼎王等我。」看来很快就能看到始源开心在鼎王打卡的照片了XD

▼‎回顾两年前



最后附上L.S.S「正牌舞台」！L.S.S出道以来，其他成员们都很力挺、会帮忙宣传，也难怪会有机场舞台搞笑场面出现了XD 而银赫确实有学一下舞蹈，难怪忍不住想秀一下！



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