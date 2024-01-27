【韩网热帖】大韩赤十字社推出「SEVENTEEN小卡」纪念品，捐血人数暴增69%

为鼓励年轻人参与捐血，大韩赤十字社首尔南部血液院所属的13个捐血中心从本月12日开始，在既有的文化商品券、汉堡套餐交换券基础上，为捐血人士新增提供「SEVENTEEN小卡」这一选项。

据悉举办这一活动后，新加入的捐血人数比之前多了68.8%。 与去年相似时间段相比，捐血人数也增加了80.6%。 新加入的捐血者中81.7%都是10代和20代年轻人。



网上也有很多人分享捐血后获得SEVENTEEN小卡的经验，表示既参与了志愿活动又能获得小卡、又对SEVENTEEN表达爱意，堪称一箭三雕。

大韩红十字会人士透露：「原本准备了1千张照片小卡，因为反应太好已经追加订制了。 红十字会内部也认为偶像照片小卡对於吸引新人很有效果。 」

세븐틴 헌혈포카 실물영접

원트에 울강아띠들 만났다..ᰔ pic.twitter.com/1aUf7Gx3YD — 체고야(@chae9ya) January 16, 2024

韩国网友评论：

1. 真棒！

2. 请推广到全国吧

3. 如果给我本命的卡我也要去

4. 请拿走全国克拉的血吧，克拉们很会吃，血也很好

5. 克拉们经常以SEVENTEEN为藉口吃好吃的、跑演唱会、努力运动... 请多多抽血...

6. 所有偶像都请考虑出献血小卡

7. 这种联名真的很棒

8. 甚至还是双变卡？！

9. 防弹少年团、SEVENTEEN、BLACKPINK、NewJeans、IVE、林英雄任选其一都会有很多人去吧kk

10. 如果把各个偶像团的小卡轮流发一遍，应该能大量获取全国的健康血液kkk

11. 克拉版许三观卖血记

12. 建议跟各家经纪公司合作，推出限定版「献血之家ver.」专属小卡kkk

13. 用血换来的照片，原来是真的

14. 真的是善良的影响力

15. 这是歧视其他城市，大田市也需要，快点！

出处：https://theqoo.net/hot/3083998992

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