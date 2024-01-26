眾好友為ASTRO文彬慶生！車銀優鋼琴彈唱、WOOZI守約發新歌，MJ&勝寬&SINB&Umji等分享舊日合照、98Line蛋糕、月亮照片

今日（1月26日）是ASTRO已故成員文彬的冥誕，一眾生前好友紛紛用自己的方式表達紀念。

車銀優今日零點在YouTube更新鋼琴彈唱《Love is gone》的影片，結尾是他和文彬一起玩煙火的照片。 車銀優留言說：「彬啊，最近怎麼樣？都在做什麼？我想像往常一樣為你慶祝生日... 你應該在某處看著吧？生日快樂，朋友呀。 」



車銀優寫道：「每次想起你時都會更努力工作，每次想見你時即便再累也會收拾心情做好準備。 我做了電視劇和專輯，推出時一定要看哦！」

「這首歌是想起你時會聽來獲得安慰的歌曲。 偶然聽到的，突然就想到你。 你知道嗎？走在路上不論聽到什麼歌，都像在訴說你的故事、我的故事、我們的故事，你這傢伙！總之！好好聽。 一直很想你、感謝你、愛你。 我的朋友，彬啊彬啊。 」



ASTRO隊友MJ、JINJIN、產賀也通過官方X（Twitter）賬號分享與文彬的合照，叮囑他記得喝海帶湯。



빈아 생일 축하한다!!ㅎㅎ

잘 지내지?? 오늘은 더 보고 싶은 날이다!!

형 요즘 아주 열심히 살고 있어!! 보고 있을 거라 생각하며 산다 ㅎㅎ 잘 먹고 잘 쉬고 있지? 오늘은 미역국 꼭 챙겨 먹고 우리 사진이 많이 없네 사진 좀 많이 찍어둘걸 그랬다ㅎㅎ

누구보다 행복한 하루 보내야 한다 사랑한다 내… pic.twitter.com/KNR1p8tx4y — ASTRO 아스트로 (@offclASTRO) January 25, 2024

SEVENTEEN Woozi遵守和文彬的約定，發行了文彬生前很喜歡的歌曲《什麼樣的未來》。 這首歌由Woozi作詞作曲編曲，去年4月文彬過世後Woozi在他IG留言說，即便和公司打一架也一定會在文彬生日這天把歌曲帶來。 Woozi在歌曲介紹欄裡寫道：「含著愛意的微笑。 絕對不會忘記。 不論在什麼樣的未來。 」



SEVENTEEN夫勝寬在IG限動PO出生日蛋糕，上面印有98Line好友們的照片、周圍還畫了蒲公英，並轉發《怎樣的未來》留言道「謝謝，哥」。



VIVIZ SINB也在IG限動分享生日蛋糕，以及天空中的月亮。



VIVIZ Umji在IG限動PO出生日蛋糕，留言說：「現在27歲啦。 每一歲都一起成長吧。 祝你生日快樂，彬啊。 好想你。 希望下一個生日不要這麼冷啦。 」



很多好友在IG限動分享月亮照片，DK留言說：「彬啊生日快樂，希望你的生日溫暖又幸福。 」



和文彬同樣1月26生日的MONSTA X I.M：「往常今天都會互通電話送上生日祝福，今天有些尷尬呢。 天氣好冷。 希望你過得好。 真的很想你。 生日快樂。 」



Weki Meki磪有情：「祝賀第27個生日~一直很想你。 不是因為你出現在我夢裡才給你過生日哦，我原本就記得歐巴的生日。 你知道的吧？」



Weki Meki池秀娟：「今天很美。 生日快樂。 」



此外，ASTRO成員文彬去年4月19日在家中逝世，得年25歲。



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