【多图】男团主唱选秀《Build Up》发布会！主持人李多熙，评审团Wendy、徐恩光、颂乐等人出席
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【多图】男团主唱选秀《Build Up》发布会！主持人李多熙，评审团Wendy、徐恩光、颂乐等人出席

综艺   2024年1月24日   星期三12:34   Yuan  

主持人、评审团（封面图源：TVDaily）

今日上午，Mnet 全新选秀《Build Up：男主唱生存战》在首尔上岩洞CJ ENM中心举行发布会，主持人、评审们都出席活动。

《Build Up：男主唱生存战》是一档集合出色歌唱技巧歌手（无论何种类型）预计诞生出4人主唱男子组合的生存节目，从现任偶像到创作歌手、模特、练习生等40人共同出演。节目由李多熙担任主持人，评审阵容包含SG WANNABE李硕薰、Red Velvet Wendy、NU'EST出身白虎、BTOB徐恩光、MAMAMOO颂乐、Wanna One出身金在焕。
评审团（图源：TVDaily）

▼李多熙
李多熙（图源：TVDaily）李多熙（图源：TVDaily）

▼SG WANNABE李硕薰
SG WANNABE李硕薰（图源：TVDaily）SG WANNABE李硕薰（图源：TVDaily）

▼Red Velvet Wendy
Red Velvet Wendy（图源：TVDaily）Red Velvet Wendy（图源：TVDaily）

▼NU'EST出身白虎
NU'EST出身白虎（图源：TVDaily）NU'EST出身白虎（图源：TVDaily）

▼BTOB徐恩光
BTOB徐恩光（图源：TVDaily）BTOB徐恩光（图源：TVDaily）

▼MAMAMOO颂乐
MAMAMOO颂乐（图源：TVDaily）MAMAMOO颂乐、Red Velvet Wendy（图源：TVDaily）

▼Wanna One出身金在焕
Wanna One出身金在焕（图源：TVDaily）Wanna One出身金在焕（图源：TVDaily）

40名参赛者日前也公开真面目，真的有不少熟面孔呢！《Build Up：美声男团生存战》将在本周五26日晚上10点10分（韩国时间）首播。
（图源：X@MnetKR）

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