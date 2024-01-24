【多图】男团主唱选秀《Build Up》发布会！主持人李多熙，评审团Wendy、徐恩光、颂乐等人出席

今日上午，Mnet 全新选秀《Build Up：男主唱生存战》在首尔上岩洞CJ ENM中心举行发布会，主持人、评审们都出席活动。

《Build Up：男主唱生存战》是一档集合出色歌唱技巧歌手（无论何种类型）预计诞生出4人主唱男子组合的生存节目，从现任偶像到创作歌手、模特、练习生等40人共同出演。节目由李多熙担任主持人，评审阵容包含SG WANNABE李硕薰、Red Velvet Wendy、NU'EST出身白虎、BTOB徐恩光、MAMAMOO颂乐、Wanna One出身金在焕。



▼李多熙



▼SG WANNABE李硕薰



▼Red Velvet Wendy



▼NU'EST出身白虎



▼BTOB徐恩光



▼MAMAMOO颂乐



▼Wanna One出身金在焕



而40名参赛者日前也公开真面目，真的有不少熟面孔呢！《Build Up：美声男团生存战》将在本周五26日晚上10点10分（韩国时间）首播。



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