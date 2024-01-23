YG梁鉉錫今年還要再推新團？網：簽了BLACKPINK團體約卻無動靜，新人女團BABYMONSTER也是要推不推的

今天各大韓媒報導YG娛樂總製作人梁鉉錫回購了公司的200億股票，相關人士還透露公司2024年還會再推至少一組的新團體組合，引發網友熱烈討論。（內文整理了網友評論）

YG娛樂在今天公告梁鉉錫總製作人已在市場上購買了46萬多股的公司股票（平均價格4萬3305韓元），收購了總額為200億韓元的金額，至此他的持股比例從16.8%增加至19.3%，提高了他的股東價值外，也表明了今年他在事業上與公司成長方面的展望。

公司在去年12月與自家招牌女團BLACKPINK簽訂了團體約（部份成員個人約另簽）拓展全球市場。



預計2月1日為新人女團BABYMONSTER發行第二首單曲《Stuck in the Middle》，接著於4月1日正式發行首張迷你專輯，努力推進BABYMONSTER在國內外的活動。



旗下男團Treasure則是正在進行第二次日本巡迴演唱會，預計3月初完成後，今年底前也會準備新歌展開各項活動，以拓展全球市場。



相關人士表示，目前在國內與海外都正在發掘並培養選秀出來的全球新人，目標是今年內至少公佈一個全新組合。我們將瞄準全球市場，不斷提高股東們的價值。

然而網友卻感到相當遺憾，表示公司野心很大但旗下後輩團體和新人都還未站穩腳跟，特別是新人女團BABYMONSTER感覺要推不推的，活動進程很慢，如果還想推新人組合，估計BLACKPINK就算簽好了團體約也沒有活動可言。大家又是如何看待這個消息的呢？

網友留言：「YG的如果承諾10件事，能完成一半就很了不起了」、「今年又會有多少人能開冰箱門呢？」、「梁總製作人還真是有錢」、「到底要不要幫我們Treasure發新歌，年底前？我傻眼」、「BABYMONSTER出道就像沒出道一樣」、「看到他說要推新組合，我直接聯想到冷凍庫，真的好可憐喔」、「BLACKPINK團體新歌要等到何年？我都要老得跑不動了」

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