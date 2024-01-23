金裕貞CK全新寫真照露出「名品腹肌」！留言區滿滿是《與惡魔有約》CP粉絲附上宋江的身影～

平時也很努力運動健身的「國民妹妹」金裕貞終於給粉絲們大飽眼福的機會啦～！健康美形象惹人喜愛，「宋江」身影也無所不在？！XD

韓劇《與惡魔有約》人氣演員金裕貞公開了為品牌Calvin Klein拍攝的一系列寫真畫報，展現了自身性感別緻的一面，氛圍感十足。

白T配上牛仔褲的簡約造型，大方幹練且充滿成熟形象，營造出平靜慵懶的氣氛，尤其是露出「名品腹肌」的健身線條，馬甲線非常明顯～，可以知道裕貞妹妹平時非常熱衷於運動，鍛鍊身材～！

▼IG上共分享了７張照片，可右滑看更多～

目前她與宋江主演的《與惡魔有約》在上週完結，讓許多劇迷都相當捨不得，金裕貞在戲中所飾演的餐飲集團代表「都到曦」，成功化身為霸氣的職場女強人，與宋江所飾演的「惡魔：鄭九元」收穫了不少CP粉～。



留言區也有許多粉絲留下了宋江的身影，金裕貞的IG也在《與惡魔有約》播出期間突破了1000萬的追蹤人數，在網上擁有更高的人氣。



延伸閱讀：《與惡魔有約》金裕貞女財閥霸氣形象很成功，終映感言：到曦和九元透過彼此成長和進步，現實中的我也是！

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞