金裕贞CK全新写真照露出「名品腹肌」！留言区满满是《与恶魔有约》CP粉丝附上宋江的身影～

平时也很努力运动健身的「国民妹妹」金裕贞终於给粉丝们大饱眼福的机会啦～！健康美形象惹人喜爱，「宋江」身影也无所不在？！XD

韩剧《与恶魔有约》人气演员金裕贞公开了为品牌Calvin Klein拍摄的一系列写真画报，展现了自身性感别致的一面，氛围感十足。

白T配上牛仔裤的简约造型，大方干练且充满成熟形象，营造出平静慵懒的气氛，尤其是露出「名品腹肌」的健身线条，马甲线非常明显～，可以知道裕贞妹妹平时非常热衷於运动，锻炼身材～！

▼IG上共分享了７张照片，可右滑看更多～

目前她与宋江主演的《与恶魔有约》在上周完结，让许多剧迷都相当舍不得，金裕贞在戏中所饰演的餐饮集团代表「都到曦」，成功化身为霸气的职场女强人，与宋江所饰演的「恶魔：郑九元」收获了不少CP粉～。



留言区也有许多粉丝留下了宋江的身影，金裕贞的IG也在《与恶魔有约》播出期间突破了1000万的追踪人数，在网上拥有更高的人气。



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