理工歐巴河錫辰首場亞洲巡迴見面會台灣站圓滿結束：難忘的一天

演員河錫辰一向以超強邏輯與推理能力的「腦性男」著稱，除了戲劇表現，他在益智類的節目中的出色表現也時常引起話題。上週末他更來台舉辦出道20年來首次亞洲巡迴見面會的首場演出，與粉絲們開心相會。

河錫辰於1月20日下午在新北Zepp舉辦粉絲見面會，本系列海外巡迴見面會的主題為《Problematic》，河錫辰與現場的粉絲們一起進行解題，還用心準備了女團舞蹈以及歌曲，希望讓粉絲們看見演員河錫辰各種不同的面貌。會後河錫辰更是一一與大家擊掌道別，也在SNS上公開了這段錄影，親民的作風讓粉絲們大呼超有誠意，福利滿點。



河錫辰除了帶來超人氣女團New Jeans的「Hype Boy」舞蹈引發全場尖叫以外，還帶來了意外反轉的嘻哈說唱歌曲「你們懂得嘻哈嗎」，另外也特地選擇了在台灣具有代表性又家喻戶曉的經典名曲「月亮代表我的心」送給台灣場的粉絲們，與大家共同度過了愉快的時間。



河錫辰透過經紀公司表示，這是他首次進行海外粉絲見面會，也是睽違六年多再度來台，也與粉絲們共度相當幸福又難忘的一天，也非常感謝所有粉絲們對他的熱情，甚至還有點後悔，應該早點來台與大家見面的。再度感謝大家，並且一定會再度來到台灣。



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