龍俊亨承認與泫雅戀愛！兩人去年11月就同遊LA？韓媒公開泫雅♥龍俊亨回國「同框放閃」照！

日前泫雅和龍俊亨 IG 公開放閃，震驚演藝圈！今日（21日）韓媒 스포티비뉴스（SPOTV NEWS）公開龍俊亨和泫雅在公佈戀愛消息之前，獨家捕捉到兩人的樣子。

兩人去年11月一起到美國旅行，去年11月21日從美國洛杉磯（LA）出發，22日下午5點經仁川國際機場回韓國。

曝光的照片中，龍俊亨戴著毛帽和墨鏡遮住臉，泫雅則是素顏塗了口紅，等待行李的時候，泫雅還向龍俊亨伸出手，兩人保持著親密的樣子。但是到了入境大廳，他們就意識到周圍人的視線而保持距離。（更多照片：請點）

[단독]현아♥용준형, LA 귀국길 투샷 포착…'공개 열애' 결심한 그 순간 (출처 : 스포티비뉴스 | 네이버 TV연예) https://t.co/Qd4tAbw1r3 pic.twitter.com/0AmeDKBVq1 — 말괄량이 #건강 #운동 #워킹 (@kiki620620) January 21, 2024

日前，泫雅和龍俊亨各自 IG PO 出同一張背影合照，雙方的經紀公司以「因爲是藝人私生活，所以無法確認」、「對於藝人極度私人的事務不進行干涉」回應。既沒有肯定也沒有否定，只是泫雅還上傳有著心形男女的表情符號，並留言說：「請用美好的心情看待我們吧！」不少粉絲留言祝賀兩人，泫雅也按了愛心，事實上是承認了公開戀愛。



龍俊亨在19日通過和粉絲們溝通的收費平台表示：「不是別的事情，大家可能被突如其來的消息嚇了一跳。我們互相得到正能量，正在好好交往，請大家用善意的眼光來看待！」



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