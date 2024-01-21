龙俊亨承认与泫雅恋爱！两人去年11月就同游LA？韩媒公开泫雅♥龙俊亨回国「同框放闪」照！

日前泫雅和龙俊亨 IG 公开放闪，震惊演艺圈！今日（21日）韩媒 스포티비뉴스（SPOTV NEWS）公开龙俊亨和泫雅在公布恋爱消息之前，独家捕捉到两人的样子。

两人去年11月一起到美国旅行，去年11月21日从美国洛杉矶（LA）出发，22日下午5点经仁川国际机场回韩国。

曝光的照片中，龙俊亨戴著毛帽和墨镜遮住脸，泫雅则是素颜涂了口红，等待行李的时候，泫雅还向龙俊亨伸出手，两人保持著亲密的样子。但是到了入境大厅，他们就意识到周围人的视线而保持距离。（更多照片：请点）

[단독]현아♥용준형, LA 귀국길 투샷 포착…'공개 열애' 결심한 그 순간 (출처 : 스포티비뉴스 | 네이버 TV연예) https://t.co/Qd4tAbw1r3 pic.twitter.com/0AmeDKBVq1 — 말괄량이 #건강 #운동 #워킹 (@kiki620620) January 21, 2024

日前，泫雅和龙俊亨各自 IG PO 出同一张背影合照，双方的经纪公司以「因爲是艺人私生活，所以无法确认」、「对於艺人极度私人的事务不进行干涉」回应。既没有肯定也没有否定，只是泫雅还上传有著心形男女的表情符号，并留言说：「请用美好的心情看待我们吧！」不少粉丝留言祝贺两人，泫雅也按了爱心，事实上是承认了公开恋爱。



龙俊亨在19日通过和粉丝们沟通的收费平台表示：「不是别的事情，大家可能被突如其来的消息吓了一跳。我们互相得到正能量，正在好好交往，请大家用善意的眼光来看待！」



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