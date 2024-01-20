張娜拉不忍了直接對決腥夫與小三！超狗血《我的Happy End》孫浩俊出軌還要搶小孩！（EP.5 – 6）

[有雷]集集精彩的《我的Happy End》果然是TV Chosun的狗血標準風格！張娜拉確定自己的老公孫浩俊與閨密蘇怡賢有姦情，但孫浩俊卻不覺得愧疚，反而告訴張娜拉「希望妳體驗什麼叫做活在地獄」！讓張娜拉開始懷疑自己到底做錯了什麼？

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女強人才媛（張娜拉飾）直球對決老公許純永（孫浩俊飾），沒想到純永完全不否認，還一副理直氣壯的樣子，也說已經準備好離婚資料，讓才媛非常憤怒。純永更提出只要女兒不要財產，但才媛不願意答應此條件。於是兩人開啟了離婚攻防戰，才媛也找專業律師來協助如何打贏離婚官司，律師請她收集確定的出軌資料，才媛也發現了老公與閨密昀昣（蘇怡賢飾）的親密影片，令她痛苦萬分，同時更加依賴藥物。





昀昣迫不及待搶走才媛的家庭，除了偷偷來到家中惹哭小女孩，甚至還到幼兒園去告知老師以後小朋友將由她接送，讓才媛意識到危機，她立即請父親來家中照顧女兒。才媛也沒在怕，昀昣在她公司的一幅大型壁畫終於完成，才媛來到了揭幕儀式，讓壁畫僅公開幾分鐘的時間，才媛當眾拿出一大筆錢表示買下這幅畫作，並大肆批評還立即在上面潑上黑漆，跟昀昣劃清界線。同時許純永也將受到警方調查，懷疑他有觸犯商業機密的行為。





雖然才媛認為自己是受害的一方，不斷追問許純永自己到底做錯了什麼？沒想到純永卻淡淡地，反過來要才媛想想自己曾做過什麼，並希望才媛感受到真正的痛苦，體驗何謂活在地獄的感覺。才媛的致命傷是自己的憂鬱症病史，以往這病情讓她在求學時期飽受霸凌，繼父帶著她轉學又改名，把這疾病當作是父女二人的祕密。若純永得知才媛病情細節，很可能會用「配偶刻意隱瞞重大疾病」來成為打離婚官司的武器之一。





昀昣的父親似乎也暗中在處理一些狀況，表面上誇讚才媛是他的得意門生，也常在數落女兒為何不如才媛。在進行財團獎學金發表會時，才媛上台發表的當下，跟了她7年的威脅簡訊再度找上門，對方似乎就在現場，不斷傳來現場的照片，才媛環視現場卻無法找到可疑的人。





威脅者傳來一個連結，才媛一點開竟是一家生技公司，她請人找出許純永的通聯記錄，其中也有這家公司的電話，於是她便打去詢問，沒想到還沒講到細節，對方直接問她「是想要諮詢親子鑑定的項目嗎？」讓她突然心頭一驚，到家中翻箱倒櫃尋找跟這家公司相關的文件，沒想到的確證實了純永曾進行親子鑑定！純永是否掌握才媛的關鍵證據而確定要出軌離婚？



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