Disney+《殺人者的購物中心》李棟旭首集就領便當？金慧峻「暴風眼淚」果然是怪物新人

Disney+原創韓劇《殺人者的購物中心》近期上映，也是男神李棟旭突破自己的新力作！在劇中他一改過去乾淨暖男形象，化身成頹廢感十足的大叔，更聯手曾拍過《天坑》、《屍戰朝鮮》的新生代女星金慧峻一同拍攝題材少見的叔侄劇。兩人在劇中都有精彩對手戲，甚至連小童星都有動作場面，才剛播出就立刻吸引影迷高度討論！

怪物新人金慧峻

年僅28歲就已經跟柳承龍、李英愛等超大咖演員合作過的金慧峻，一雙會說故事的眼睛絕對是最大亮點。繼《十匙一飯》、《天坑》、《具景伊》之後，他再度在《殺人者的購物中心》中扛起女主角「鄭智安」大位的她，也在首集開播有精彩動作戲，動作流暢程度令人直呼太過癮。而在面對相依為命十幾年的叔叔鄭進灣（李棟旭飾演）過世時，她從冷淡的肢體動作到後來在家中獨自放聲大哭的表情變化，更緊緊牽動影迷的心。



李棟旭超適合走頹廢大叔風？

一改過去總是飾演乾淨又溫暖的形象，李棟旭這次為了《殺人者的購物中心》變成一位頹廢感十足的大叔，每次出現頭髮總是亂糟糟、臉上也有許多不明傷痕。而人設更是高冷又少話，在跟姪女鄭智安的互動也像軍事訓練般冷血，但又在小細節有屬於親人間的淚點。這樣的風格反而再度圈粉一票粉絲！有網友認為不管是精靈風的銀髮李棟旭，還是不修邊幅的鄭進灣，他都能完美消化。



超強童星安世彬

在首兩集中，最大亮點肯定是這位小童星，飾演鄭智安童年時期的安世彬。最經典一幕莫過於從小受到創傷的她遲遲無法說話，卻在碰到危急時刻大聲喊出鄭進灣的名字，在看見叔叔後淚水爬滿圓滾滾的臉蛋，相信螢幕前也有不少人一起流下眼淚。而她跟叔叔鄭進灣一樣都擁有敏銳的觀察力，甚至還能跟反派鬥智、徒手抓牆、跟叔叔竹槓被識破的小表情值得一再回看。安世彬今年雖然才10歲，但至今已經出演過超過15部作品，也被網友認為有機會成為「金裕貞第二」的小童星。



才剛播主角就領便當？

《殺人者的購物中心》剪輯使用了不少穿插跟倒敘的手法拍攝，但時間軸不僅不混亂，更能讓影迷了解主角群的成長背景。在劇情一開始鄭進灣就因不明原因「自殺」了，相當罕見的故事劇情讓人更加好奇到底有沒有反轉？而鄭智安目前看起來似乎也成為所有反派要綁架的「頭號人質」，甚至還有懸賞獎金！到底她該怎麼自救，而在叔叔過世後，出現在她身邊的神秘紅唇女子又是誰呢？



《殺人者的購物中心》劇情即將邁入高潮，千萬不要錯過Disney+的精彩好劇！

Disney+原創劇《殺人者的購物中心》全劇共8集，更新時間每週三下午4:00上架新2集！

●《殺人者的購物中心》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/vigilante/300E8tZ0zq45

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