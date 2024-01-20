圭賢問「清潔狂」Brian平時怎麼接吻笑超開心，忘了嗎？你Super Junior隊友希澈也很妙

前陣子回歸的圭賢與近期話題性十足的「清潔狂」Brian做客《驚人的星期六》，Brian光是「潔癖」就可以製造好幾個話題，圭賢也貢獻了一個：「那要怎麼接吻？」

Brian不假思索的回答：「接吻，說實話……因為是酒醉狀態，所以我也……」一句話笑翻全場，申東燁反問他：「幹嘛要把私事告訴我們啊！」Brian聽了突然害羞起來抱頭竄逃，罪魁禍首的圭賢笑得更開心了。



「潔癖」搭上「接吻」話題，令人不禁想起：圭賢，你的隊友希澈也很「神奇」！

圭賢的Super Junior隊友希澈也是韓國演藝圈著名的潔癖者，他對「如何接吻」問題是那麼回答的：「我以前20多歲的時候和女朋友在外面，兩個人吃著什麼要親親了，我說不行不行，然後去刷了牙。」金鍾旼、李常敏與金俊昊聽了都很衝擊，認為「該親親就要親親」，希澈根本在破壞氣氛。



後來有一次金俊昊在聊和金智珉接吻的故事，希澈突然一句「刷牙了嗎？」金俊昊超問號：「管你刷不刷，愛情中不需要這些！」金智珉也問希澈：「難不成親親之前要說『我先去刷個牙嗎』？」希澈：「我就是這樣。」其他人再度傻眼，金鍾旼更是擔心希澈脫不了單了。



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