张娜拉不忍了直接对决腥夫与小三！超狗血《我的Happy End》孙浩俊出轨还要抢小孩！（EP.5 – 6）

[有雷]集集精彩的《我的Happy End》果然是TV Chosun的狗血标准风格！张娜拉确定自己的老公孙浩俊与闺密苏怡贤有奸情，但孙浩俊却不觉得愧疚，反而告诉张娜拉「希望你体验什么叫做活在地狱」！让张娜拉开始怀疑自己到底做错了什么？

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女强人才媛（张娜拉饰）直球对决老公许纯永（孙浩俊饰），没想到纯永完全不否认，还一副理直气壮的样子，也说已经准备好离婚资料，让才媛非常愤怒。纯永更提出只要女儿不要财产，但才媛不愿意答应此条件。於是两人开启了离婚攻防战，才媛也找专业律师来协助如何打赢离婚官司，律师请她收集确定的出轨资料，才媛也发现了老公与闺密昀昣（苏怡贤饰）的亲密影片，令她痛苦万分，同时更加依赖药物。





昀昣迫不及待抢走才媛的家庭，除了偷偷来到家中惹哭小女孩，甚至还到幼儿园去告知老师以后小朋友将由她接送，让才媛意识到危机，她立即请父亲来家中照顾女儿。才媛也没在怕，昀昣在她公司的一幅大型壁画终於完成，才媛来到了揭幕仪式，让壁画仅公开几分钟的时间，才媛当众拿出一大笔钱表示买下这幅画作，并大肆批评还立即在上面泼上黑漆，跟昀昣划清界线。同时许纯永也将受到警方调查，怀疑他有触犯商业机密的行为。





虽然才媛认为自己是受害的一方，不断追问许纯永自己到底做错了什么？没想到纯永却淡淡地，反过来要才媛想想自己曾做过什么，并希望才媛感受到真正的痛苦，体验何谓活在地狱的感觉。才媛的致命伤是自己的忧郁症病史，以往这病情让她在求学时期饱受霸凌，继父带著她转学又改名，把这疾病当作是父女二人的秘密。若纯永得知才媛病情细节，很可能会用「配偶刻意隐瞒重大疾病」来成为打离婚官司的武器之一。





昀昣的父亲似乎也暗中在处理一些状况，表面上夸赞才媛是他的得意门生，也常在数落女儿为何不如才媛。在进行财团奖学金发表会时，才媛上台发表的当下，跟了她7年的威胁简讯再度找上门，对方似乎就在现场，不断传来现场的照片，才媛环视现场却无法找到可疑的人。





威胁者传来一个连结，才媛一点开竟是一家生技公司，她请人找出许纯永的通联记录，其中也有这家公司的电话，於是她便打去询问，没想到还没讲到细节，对方直接问她「是想要谘询亲子鉴定的项目吗？」让她突然心头一惊，到家中翻箱倒柜寻找跟这家公司相关的文件，没想到的确证实了纯永曾进行亲子鉴定！纯永是否掌握才媛的关键证据而确定要出轨离婚？



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